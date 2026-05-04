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釀2傷! 高雄機車雙載人行道竄出闖紅燈 福斯閃避不及撞號誌桿
黃姓男子今天中午12時40分駕福斯休旅車行經高市三民區鼎山街，路旁人行道突竄出闖紅燈74歲吳姓婦人載楊女機車，黃閃避不及當場撞及，車衝向分隔島號誌桿，車頭當場撞爛，事故釀吳婦及黃男受傷，幸無大礙。
三民二警分局指出，這起事故發生在今天中午12時40分許，當時黃姓男子（26歲）駕駛福斯休旅車直行鼎山街南向北時，路旁人行道突竄出逆向闖紅燈的吳姓老婦（74歲）搭載楊姓女子（46歲）的機車，導致黃男措手不及。
黃男的休旅車撞上吳婦機車，吳婦和楊女倒地，隨後黃男車子往前衝撞分隔島的號誌桿，因撞擊力道大，當場車頭撞爛，事故造成黃男和吳女手腳擦挫傷，所幸送醫後無大礙。
警方獲報後派員到場疏導交通並測繪，雙方無酒駕情事，初步研判為吳女行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈、逆向行駛，且行駛於人行道上，分別違反道路交通管理處罰條例第53條第1項、第45條第1項第1款及第6款之規定，詳細肇責由交通大隊分析研判。
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