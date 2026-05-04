忘打P檔基隆市府前連撞 搜出4顆喪屍煙彈送辦

劉姓男子今天下午開車行經基隆市政府前，撞上停等紅燈機車後，下車查看忘記將車輛打入停車檔，導致車輛滑行再推撞休旅車及機車。警方在劉男車內起獲4顆喪屍煙彈，將依法送辦。

警方調查，29歲劉男下午3時許，開車從信二路右轉義一路時，疑轉彎角度過大，駛入對向車道撞上停等紅燈的機車，造成機車後座女子手部擦挫傷。

劉男肇事後，開啟車門要下車查看，忘記將車輛打入停車檔，車輛往前移動，劉男抓著車門坐回駕駛座，車輛先輾過被撞的機車前輪，再推撞臨停路邊的休旅車，休旅車後方一輛臨停機車也受到波及倒地。

劉男面對警方詢問稱沒有酒駕及毒駕，經警方實施毒品唾液快篩，沒有毒品反應，不過，員警在駕駛座下方，起獲俗稱喪屍煙彈的毒品依托咪酯4顆，後續將依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移請基隆地檢署偵辦。

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