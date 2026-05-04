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雲林虎尾驚傳住宅火警 1女子受困救出意識不清

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮頂溪里今天下午驚傳住宅火警，一棟4層樓民宅突竄濃煙，並傳出有人受困，消防局獲報火速出動，在15分鐘內撲滅火勢，並在屋內救出一名年約20歲女子，但其全身多處燒燙傷、意識不清，情況危急，緊急送醫搶救，起火原因有待釐清。

雲林縣消防局表示，下午4時15分接獲通報，指虎尾鎮頂溪里發生住宅火警，現場為地上4層建物，1樓後方冒出濃煙，且疑似有人受困，隨即出動虎尾、高鐵、斗南、莿桐、六合分隊及第二大隊大批人車趕往搶救。

消防人員抵達後迅速灌救，火勢4時29分撲滅。搜救人員在屋內發現一名年輕女子，當時已意識不清，隨即由救護車送往若瑟醫院急救；經逐層搜索，確認屋內無其他人員受困。

據了解，該民宅住有一家五口，受傷女子因骨折在家休養，火警發生時因行動不便未能即時逃生，只能在屋內呼救，所幸鄰居聽聞後立即報警。女子肢體、胸部及臉部約有6成面積為二度燒燙傷，正在醫院急救。起火原因仍待進一步調查釐清。

雲林縣虎尾鎮頂溪里今天下午驚傳住宅火警，一棟4層樓民宅突竄濃煙，並傳出有人受困，消防局獲報火速出動，在15分鐘內撲滅火勢，並在屋內救出一名年約20歲女子，但其全身多處燒燙傷、意識不清，情況危急，緊急送醫搶救。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣虎尾鎮頂溪里今天下午驚傳住宅火警，一棟4層樓民宅突竄濃煙，並傳出有人受困，消防局獲報火速出動，在15分鐘內撲滅火勢，並在屋內救出一名年約20歲女子，但其全身多處燒燙傷、意識不清，情況危急，緊急送醫搶救。記者陳雅玲／翻攝

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