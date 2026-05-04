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案外案！白營高市前主委莊貽量又爆欠債60萬 莊回應「偵查不公開」

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華／高雄即時報導

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量自曝車子疑似被人安裝追蹤定位器，後續衍生出60萬元欠債未還糾紛。莊貽量表示，借錢時不知道對方是高利貸，他已經報案，基於偵查不公開原則，細節無法對外說明。警方表示，全案調查釐清中。

5月1日爆發追蹤器疑雲後，莊貽量前往派出所報案，並提告妨害秘密。警方介入調查後，一名男子出面接受「ETtoday新聞雲」採訪表示，莊貽量向他借款60萬元，聲稱需要刊登公車站牌廣告，因廣告廠商急著收款所以需要短期周轉，還款日期即將到來，無法聯繫莊。

莊貽量下午開記者會說明，他車子GPS定位檔案已交給警方調查，另有關私人的債務問題，當事人受訪陳述的內容不正確，因為民眾黨資源較少，選舉必須自備糧草，所以他透過朋友介紹找到對方，原本宣稱可以兩、三個月周轉使用，後來變成一個星期。

莊也說，他現場了解才知道對方是高利貸，當下覺得不妥想離開，但對方指說已經跟上面主管講好、無法調整。記者會上，媒體追問實際借貸金額是多少。莊貽量說，此案已交由警方偵查，偵查不公開。

針對莊男所報案件，苓雅分局表示，已依規定受理，調查釐清中。

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量卸任後成為榮譽主委，有關借貸問題，他解釋是在不知情下找到高利貸業者借錢，已報案處理。記者徐白櫻／攝影
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量卸任後成為榮譽主委，有關借貸問題，他解釋是在不知情下找到高利貸業者借錢，已報案處理。記者徐白櫻／攝影

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