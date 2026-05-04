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爸爸跟阿姨爭吵...台中少女焦慮症發作自殘 警消馳援幸未鬧人命
台中市一名15歲少女疑因父親與阿姨在家激烈爭吵，阿姨揚言輕生，導致少女疑焦慮症發作，打電話向警消求助，警消到場時，少女疑有自殘的狀況，幸未鬧出人命，警消後續將少女送醫後，由轄區警方協助查處。
台中市消防局在今天中午12時許，接獲一名15歲少女報案，少女報稱，家中父親與阿姨激烈爭吵，阿姨揚言輕生，消防局派遣文昌消防分隊等多個單位到場，由文昌分隊分隊長林家全帶隊前往。
經查，少女疑因家人爭吵後，引發焦慮症發作自殘，造成左前臂數處割痕，無明顯傷口，意識清楚，後續送往惠中林新醫院救治，詳細案發原因與後續查處，交由第六警分局協助。
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