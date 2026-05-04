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彰化消防員休假在家 租屋處墜樓送醫不治

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣消防局一名消防員，昨天深夜於休假期間驚傳從其住處墜樓，身受重傷，鄰居聽聞巨響，趕緊報案，但送醫後仍不治，據了解，該員前陣子留職停薪，最近才剛回歸，沒想到卻發生憾事。

初步調查，該名31歲隊員昨日休假，救護人員到場時，發現他傷勢極嚴重，不僅頭部破裂重創，手腳皆開放性骨折。雖然緊急後送往彰化基督教醫院全力搶救，仍不幸回天乏術。

彰化縣消防局表示，該名隊員現年31歲為彰化子弟，於特考及格後即服務於第一大隊。其任職期間表現傑出、態度積極，更兼任特種搜救隊隊員，長期服務於第一線救災救護工作，是同仁眼中優秀且專業的夥伴。於休假期間在住處不幸墜樓身亡，對此深感震驚與悲慟，已於第一時間派員關懷家屬，並全力協助治喪後續事宜。

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彰化縣消防局一名消防員，昨天深夜於休假期間驚傳從其住處墜樓，身受重傷，送醫後仍不治。本報資料照片
彰化縣消防局一名消防員，昨天深夜於休假期間驚傳從其住處墜樓，身受重傷，送醫後仍不治。本報資料照片

醫院 消防員 彰化

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