新北藍民代批造假抹黑疑黨內互打 籲檢方釐清幕後主使

民進黨新北市議員廖宜琨在黨內初選期間，看板照片遭同黨籍同選區議員卓冠廷前助理惡意造假中傷，經報案後，新北地檢署上月底會同警方逮捕卓冠廷的黃姓前助理，並搜索議員辦公室，國民黨新北民代質疑民進黨內部恐有互打情形，並呼籲檢方儘速釐清案情與幕後主使。

新北市議員王威元表示，除譴責這種偽造抹黑的不齒行徑外，也希望地檢署能儘快釐清案情，說明幕後主使人到底是誰，否則光是黨內初選就已如此，進入大選恐變本加厲，「今日廖宜琨，明日XXX」，不僅讓候選人人人自危，選風敗壞恐可預見。

王威元質疑，眼看年底議員選舉將屆，服務處人手都不夠，為何還會任憑助理離職？他指出，從民進黨黨內初選開始，到造假照片出現，再到卓冠廷新聞稿提及黃姓助理上週突然離職，緊接著就是檢方拘提與搜索，時間點相互連接，令人質疑。

王威元進一步表示，這種手法不論在市長或議員選舉都似曾相識，當造假抹黑被發現時，常見有人立即切割，不是稱與自己無關，就是指嫌疑人已離職，但卻未見對造假、說謊與抹黑行為有任何譴責，究竟是縱容，還是躲在背後授意，應由檢方查明。他並表示，相信選民眼睛雪亮，不應讓年底選舉再度被抹黑，讓無辜者蒙受不白之冤。

新北市議員廖宜琨在黨內初選期間，看板照片遭同黨籍議員卓冠廷前助理惡意造假中傷。圖／取自廖宜琨臉書