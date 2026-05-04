不明液體從天而降高雄男女被潑了一身 警敲門屋主裝傻不開門

高雄市一對男女昨晚7時10分許騎機車經過三民區建武路與正氣街口，沒料，不明液體從天而降，2人被潑了一身水，還帶點粉狀，男子報警，跟著警方上樓問，最有可能潑水的屋主卻裝傻不開門，最後只能自認倒楣。

網路社群Threads有網友陳述，晚上騎車行經三民區寶珠溝正氣街，被潑了一身不知道什麼味道的水，還帶有一點點的粉狀，他已經有報警了。

男子指，當時他跟著警察詢問過頂樓和其他住戶，他們有提到是4樓那一間經常往外面潑水，去了4樓按門鈴不開門，雖然知道很大機率抓不到人，但他就是氣不過，只能慶幸不是什麼硬東西砸下來；原PO並感嘆高雄奇葩事件又+1。

有網友回應安慰原PO，指「超討厭這種人，我家附近也會有，慶幸只是灑水」、「有點危險喔，萬一故障騎車半路上張開，平添風阻，運氣不好遇上突發小事件就GG了」、「是一個獨居阿嬤、往上看的位置應該是澆花的水以前家人住這邊，車子停樓下都變得很髒」。

轄區三民二警分局指出，昨晚7時10分許接獲報案，稱有民眾於三民區建武路與正氣街口遭潑灑不明液體。警方獲報後立即派員趕赴現場處理。

警方到場後初步了解，係民眾行經該路口時，疑遭樓上住戶潑灑含有清潔劑液體。警方隨即陪同當事人查訪該棟住戶，惟未能查明實際潑灑的人；因當事人向警方表示不予追究，本案將相關事證移請權責單位處理。