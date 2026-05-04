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五股嚴重車禍！騎士撞轎車噴飛山坡 腳掌斷裂獨留機車上驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲盧男今天上午10時許騎車行經五股區民義路時，疑過彎不慎跨越至對向車道，與對向36歲林男駕駛的轎車對撞。巨大撞擊力導致盧男左腿骨折、腳掌斷裂殘肢留在機車上，人則墜落山坡。救護人員到場將盧男救起送醫，車禍原因仍待釐清。

蘆洲警分局今天上午10時許接獲報案，五股區民義路二段發生機車與轎車車禍事故，騎士摔落山坡下。警方及救護人員獲報趕抵，將墜落山坡的盧姓騎士救起，發現他左腿骨折，腳掌從腳踝處斷裂，斷肢還留在機車踏板上，所幸盧男意識清醒無生命危險，由救護車送醫急救，而轎車則失控撞斷路旁燈桿。

警方經查，受傷的盧男騎機車行經該處彎道時，疑因過彎時不慎跨越至對向車道，與對向車道林男駕駛的轎車發生碰撞。雙方酒測值均為0，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。

林男駕駛的轎車與盧男碰撞後失控撞斷燈桿。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛的轎車與盧男碰撞後失控撞斷燈桿。記者黃子騰／翻攝

盧姓男子的腳踝還留在機車踏板上。記者黃子騰／翻攝
盧姓男子的腳踝還留在機車踏板上。記者黃子騰／翻攝

救護人員將墜落山坡的盧男救起送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將墜落山坡的盧男救起送醫。記者黃子騰／翻攝

車禍 車道 機車

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