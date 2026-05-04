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阿里山眠月線女登山客墜6米邊坡 搜救人員輪流背負救護下山

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山眠月線昨天1名32歲女性登山客不慎墜落約6公尺深邊坡。嘉義縣消防局立即派遣人車前往，搜救人員抵達現場後隨即展開接力救援，結合人力背負與簡易板車接駁，歷時3個多小時順利將傷者送醫。

消防局於昨天12時許接獲報案，指稱眠月線22號橋往石猴方向有1行8人（2男6女）有1名登山客不慎摔傷登山客墜坡。搜救人員於下午1時39分接觸傷者，發現32歲陳姓女子受困於約6公尺深的邊坡下。現場環境雖有霧但未下雨，且因墜落地點長滿芒草，緩衝了撞擊力道，陳女意識清楚，初步檢視為腰部疼痛及多處擦挫傷，屬輕傷。

由於眠月線部分路段地形崎嶇且鐵道廢棄，搜救人員採取靈活救援策略。在傷者墜落最陡峭的路段，人員輪流以背負方式協助其脫困至鐵道平面；在相對平坦的鐵道段，則利用人力推拉簡易組合式板車進行載送。搜救人員於下午2時05分完成初步脫困，並於3時34分將陳女送抵登山口，隨即由救護車轉送聖馬爾定醫院救治。

消防局表示，昨日天候雖有起霧但無雨，搜救任務歷時約3個多小時圓滿達成。消防局同時呼籲，民眾進入山區從事戶外活動時，應充分評估自身身體狀況，並隨時注意天候與裝備，以確保安全。

眠月線墜6公尺深邊坡，32歲女山友腰部受傷搜救人員接力救援。圖／嘉義縣消防局提供
眠月線墜6公尺深邊坡，32歲女山友腰部受傷搜救人員接力救援。圖／嘉義縣消防局提供

眠月線墜6公尺深邊坡，32歲女山友腰部受傷搜救人員接力救援。圖／嘉義縣消防局提供
眠月線墜6公尺深邊坡，32歲女山友腰部受傷搜救人員接力救援。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山 眠月線 嘉義

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