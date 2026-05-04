新北民代看板遭變造散布 樹林警拘提3人送辦

新北市議員廖宜琨競選看板照片遭變造後於社群媒體散布，警方已介入偵辦。新北市警察局樹林分局表示，日前接獲報案後報請新北地檢署指揮，經追查發現黃姓女子及王、陳姓男子等3人涉有重嫌，已於29日執行拘提並移送法辦。

警方指出，專案小組同步前往黃姓女子曾任職處所搜索取證，查扣手機4支及桌上型電腦主機1台等證物。據了解，黃姓女子為新北市議員卓冠廷服務處前助理，

全案共涉黃女及王、陳姓男子3人，涉犯個人資料保護法第41條違反同法第20條第1項非公務機關非法利用個資，以及刑法加重誹謗罪嫌，相關案情仍由檢方進一步釐清。

廖宜琨先前透過聲明表示接獲多位民眾反映，其競選看板遭不實內容惡意變造並於網路散布，相關圖文刻意扭曲事實、誤導大眾，對其名譽造成影響，對此「決不容忍、也決不退讓」。

新北市議員廖宜琨看板遭變造散佈，涉案其中一人為新北市議員卓冠廷辦公室前助理。圖／取自廖宜琨臉書