女登山客眠月線跌落邊坡 林鐵處出動台車及時救援

32歲王姓女登山客昨天中午在眠月線22號橋跌落邊坡，為縮短營救時間，林鐵處出動台車載運搜救隊伍至大崩塌處，再步行至事發處將人背負走出深山送醫，王女身體多處擦挫傷但意識清楚。

嘉義縣消防局今天告訴中央社記者，昨日中午12時許接獲報案，於阿里山鄉眠月線22號橋往石猴方向，登山客8人（2男6女）結伴同行，其中1名女登山客不慎跌落邊坡受傷亟需協助。

阿里山消防分隊、縣警局竹崎分局阿里山派出所、林保署嘉義分署阿里山工作站、阿里山林業鐵路及文化資產管理處等單位，立即派員組搜救隊前往救援。

警方指出，搜救隊伍抵達案發地時，發現跌落邊坡王女身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，由搜救人員輪流背負至大崩塌處，再由鐵道台車接駁載至阿里山園區後，隨即由救護車後送至嘉義市的醫院治療。

林鐵處副處長周恆凱說，出動台車載運搜救隊伍從阿里山森林遊樂區至眠月線大崩塌處，可大大縮短救援時間；由於林眠月登山者眾多，已規劃恢復眠月線鐵道運輸功能，去年將修復工程上網公告，但2度流標。

林鐵處表示，1999年921地震造成眠月線多處地基受損，經修復後恢復通車，但2009年又遇上莫拉克風災，鐵道再度損毀，中斷至今。