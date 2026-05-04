快訊

0504-0510「血型+生肖」財運TOP5！AB型1生肖「腦力變現王」：合作機會狂湧收入衝高

水煮蛋那層膜別再丟！營養師曝：吃了可護關節、養髮還抗老

出訪史瓦帝尼的策略？「民眾間全邊主義」走出外交死胡同

聽新聞
0:00 / 0:00

女登山客眠月線跌落邊坡 林鐵處出動台車及時救援

中央社／ 嘉義縣4日電

32歲王姓女登山客昨天中午在眠月線22號橋跌落邊坡，為縮短營救時間，林鐵處出動台車載運搜救隊伍至大崩塌處，再步行至事發處將人背負走出深山送醫，王女身體多處擦挫傷但意識清楚。

嘉義縣消防局今天告訴中央社記者，昨日中午12時許接獲報案，於阿里山鄉眠月線22號橋往石猴方向，登山客8人（2男6女）結伴同行，其中1名女登山客不慎跌落邊坡受傷亟需協助。

阿里山消防分隊、縣警局竹崎分局阿里山派出所、林保署嘉義分署阿里山工作站、阿里山林業鐵路及文化資產管理處等單位，立即派員組搜救隊前往救援。

警方指出，搜救隊伍抵達案發地時，發現跌落邊坡王女身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，由搜救人員輪流背負至大崩塌處，再由鐵道台車接駁載至阿里山園區後，隨即由救護車後送至嘉義市的醫院治療。

林鐵處副處長周恆凱說，出動台車載運搜救隊伍從阿里山森林遊樂區至眠月線大崩塌處，可大大縮短救援時間；由於林眠月登山者眾多，已規劃恢復眠月線鐵道運輸功能，去年將修復工程上網公告，但2度流標。

林鐵處表示，1999年921地震造成眠月線多處地基受損，經修復後恢復通車，但2009年又遇上莫拉克風災，鐵道再度損毀，中斷至今。

阿里山 眠月線 中央社

延伸閱讀

外籍男走鐵軌旁遭火車擦撞受傷 唐榮平交道事故影響600旅客

台中西區2車相撞7人波及...孕婦、女童都掛彩送醫

影／變態男連2晚在區間車自瀆 聽到報案還「硬挺挺」走向女乘客

影／8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民竟縱火砍人搶救護車 警5罪偵辦

相關新聞

五股嚴重車禍！騎士撞轎車噴飛山坡 腳掌斷裂獨留機車上驚悚畫面曝

新北市28歲盧男今天上午10時許騎車行經五股區民義路時，疑過彎不慎跨越至對向車道，與對向36歲林男駕駛的轎車對撞。巨大撞擊力導致盧男左腿骨折、腳掌斷裂殘肢留在機車上，人則墜落山坡。救護人員到場將盧男救

影／BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇。肇事高姓駕駛酒測值為零，目前人仍在醫院救治；今早肇事駕駛的父親趕到醫院，向死者家屬道歉，並表示兒子今晨原要前往南部從事水電工作，

新北民代看板遭變造散布 樹林警拘提3人送辦

新北市議員廖宜琨競選看板照片遭變造後於社群媒體散布，警方已介入偵辦。新北市警察局樹林分局表示，日前接獲報案後報請新北地檢署指揮，經追查發現黃姓女子及王、陳姓男子等3人涉有重嫌，已於29日執行拘提並移送

外籍男走鐵軌旁遭火車擦撞受傷 唐榮平交道事故影響600旅客

台鐵146次新自強號昨日晚間9時28分行經新竹縣新豐至湖口間唐榮平交道（K94+787）時，發生擦撞事故。一名30多歲外籍男性疑似行走於軌道旁，遭列車擦撞受傷，經送醫治療，詳細事故原因仍待進一步釐清。

彰化BMW狂飆撞死騎士又撞死轎車女駕駛 3機車經車禍現場還打滑摔車

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，一輛汽車被撞後駕駛與副駕駛受困，翁姓女駕駛因傷勢嚴重，送醫後仍不治，警方對肇事BMW高姓

台南女警訃聞列「未婚夫」證實冥婚 專家示警2件事：死者為大

台南市女警鄭詠心發生車禍身亡，告別式將於明天（5日）舉辦，其龍姓男友列「未婚夫」也證實將辦冥婚。民俗專家廖大乙說，死者為大，辦冥婚或未來婚配都要詢問女警意願，若取得冥婚同意，男方不可反悔，否則恐嚴重影

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。