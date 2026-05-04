新北永和轎車衝撞變電箱翻覆 肇事駕駛涉毒駕

新北市永和區昨晚一輛轎車加速衝撞路邊變電箱後翻車，無人受傷但波及一旁機車，駕駛肇事逃逸。警方今天通知李姓駕駛到案，測得毒品陽性反應，依公共危險等罪送辦。

新北市警察局永和分局獲報，昨天晚間近8時，一輛轎車沿永和中正路往得和路方向行駛時，不明原因自撞路邊變電箱翻車，並波及一旁機車，幸無人受傷。

根據監視器畫面，當時轎車亮著左轉燈停在路口數秒，隨即往右前方加速駛去直撞變電箱，整台車四輪朝天翻覆，且駕駛未等警方到場處理即自行離開。

永和分局追查後，今天凌晨通知涉案駕駛36歲李姓男子到案，經毒品唾液快篩呈陽性反應，依刑法公共危險、毒品危害防制條例移送法辦。另針對肇事逃逸部分，將依違反道路交通管理處罰條例開罰並吊扣駕照。

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