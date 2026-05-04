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彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

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影／BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇。肇事高姓駕駛酒測值為零，目前人仍在醫院救治；今早肇事駕駛的父親趕到醫院，向死者家屬道歉，並表示兒子今晨原要前往南部從事水電工作，過去曾吸食安非他命。警方已向地檢署聲請鑑定，以釐清是否涉及毒駕

29歲高姓男子今駕駛一輛BMW轎車，警方調閱監視器發現，高男以高速行駛在中華西路西往東方向，行經曉陽路口附近時，撞上同方向的64歲吳姓機車騎士，車輛未減速，持續往中華陸橋方向衝去，接續撞上庇護島後完全失控，火光四起，再撞上對向車道才新婚不久的24歲翁姓女子駕駛的轎車。

事故造成吳男與翁女因傷勢過重，送醫後仍宣告不治；翁女丈夫施姓男子當時坐在副駕駛座，車輛被撞後兩人一度受困，經救出後全身多處挫傷，目前仍在救治中。

事故現場滿目瘡痍，高男除撞擊庇護島外，還撞上路燈，最終車輛翻覆全毀；翁女轎車車頭嚴重毀損，整輛車幾乎面目全非；吳姓駕駛的機車被撞得如同廢鐵，輪胎當場脫離，可見撞擊力道之大。

彰基表示，高男送醫時頭部有撕裂傷且意識模糊，目前仍在搶救中。警方指出，高男初步酒測值為0，已向地檢署聲請鑑定許可，將進一步釐清是否涉及毒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

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彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，翁姓女駕駛車輛被撞毀，人傷重不治。圖／讀者提供
彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，翁姓女駕駛車輛被撞毀，人傷重不治。圖／讀者提供

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，64歲吳姓機車騎士被撞後傷重不治。圖／讀者提供
彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，64歲吳姓機車騎士被撞後傷重不治。圖／讀者提供

車禍 BMW 毒駕 安非他命 彰化

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