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男子駕車山區失聯 居民發現車通報警方、救出倒地男送醫
台南市新化警分局左鎮分駐所昨下午獲報，有男子疑情緒低落在山區失聯，警掌握，男駕車進入左鎮草山里偏僻山區消失，幸附近居民後續回報發現有可疑車輛，追查後及時尋獲倒地男子，緊急送醫住院觀察中。
警方指出，由於山區地處偏遠、道路蜿蜒且通訊不易，搜尋過程相當艱困，第一時間聯繫地方巡守隊分頭查訪、逐段搜索。幸運的是，傍晚時接獲警方稍早搜尋時曾經詢問過的一位當地居民電話，稱剛剛見到可疑車輛，員警立即趕赴現場，在該處偏僻地點發現該名男子倒臥地面、意識不清。
員警見狀隨即上前喚醒並評估狀況，發現其站立不穩，疑似服用過量藥物，立即通報消防單位到場協助，並全程陪同送醫急救。所幸經醫院檢查後，已無生命危險，目前住院觀察中。
新化警分局長黃宗仁表示，本案有賴警方與地方巡守隊密切合作，在時間壓力與惡劣環境鍥而不捨搜尋，成功及時尋獲並協助送醫，也呼籲，若發現親友有情緒低落或異常狀況，應即時關懷並尋求協助。
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