「我想媽媽！」新埔6歲童思母離家尋人險走失 暖警助平安返家

新竹縣警察局褒忠派出所日前接獲通報，指出新浦鎮內有兒童疑似走失，警方獲報後立即趕赴現場處理，經查其父母當時外出工作，6歲的林姓男童因思念母親，遂自行離家外出尋找，警方將男童帶返派出所安置休息，並立即透過相關管道聯繫家屬，男童雙親感動警方的協助。

新竹縣 褒忠所副所長謝忻鈺表示，4月20日晚上10時許接獲通報，指稱新埔鎮文華路上有兒童疑似走失。員警俞呈欣、蔡豐伊及實務生黃柏澔當時分別擔服備勤及待命勤務，獲報後立即趕赴現場處理。

警方到場後，發現一名年約6歲男童獨自行走於道路上，現場環境昏暗且車輛往來頻繁，情況相當危險。員警隨即上前關懷並查證身分，確認該男童為居住於文華路的林姓男童。經了解，其父母當時外出工作，男童因思念母親，遂自行離家外出尋找。

為確保孩童安全，警方先行於其住處門口留置聯繫紙條，告知已將男童帶返派出所安置休息，並立即透過相關管道聯繫家屬。隨後男童父親林姓男子趕赴派出所，對警方即時協助深表感謝，順利將孩童帶回家中團聚。

新埔分局表示，幼童安全需仰賴家庭與社會共同守護，呼籲家長務必留意孩童動向，避免單獨外出發生危險情形。如遇緊急狀況，亦可隨時向警方尋求協助，共同營造安全無虞的生活環境。

為確保孩童安全，警方先行於其住處門口留置聯繫紙條，告知已將男童帶返派出所安置休息。圖／警方提供