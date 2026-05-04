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外籍男走鐵軌旁遭火車擦撞受傷 唐榮平交道事故影響600旅客

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

台鐵146次新自強號昨日晚間9時28分行經新竹縣新豐至湖口間唐榮平交道（K94+787）時，發生擦撞事故。一名30多歲外籍男性疑似行走於軌道旁，遭列車擦撞受傷，經送醫治療，詳細事故原因仍待進一步釐清。

新竹縣消防局今早表示，昨晚接獲通報，新豐鄉新興路458號附近發生火車事故，外籍男性走在軌道旁被火車擦撞到，隨即派遣人車前往搶救。救護人員到場發現傷者意識清楚，但雙下肢開放性骨折，並疑似有血胸及氣胸情形，於晚間10時20分送達醫院救治。

台鐵公司指出，昨天事故發生後立即通報鐵路警察及消防單位到場處理，並暫停新豐至湖口間西正線通行，改採東正線單線雙向行車，約影響車上600名旅客，並啟動接駁機制疏運人潮。經鐵路警察完成現場蒐證後，列車於晚間10時24分恢復通行，雙線行車也隨後恢復正常。後續事故原因及相關責任，仍由鐵路警察持續調查中。

一名30多歲外籍男性疑似行走於軌道旁，遭列車擦撞受傷。圖／新竹縣消防局提供
一名30多歲外籍男性疑似行走於軌道旁，遭列車擦撞受傷。圖／新竹縣消防局提供

救護人員到場發現傷者意識清楚，但雙下肢開放性骨折，並疑似有血胸及氣胸情形，已送醫救治。圖／新竹縣消防局提供
救護人員到場發現傷者意識清楚，但雙下肢開放性骨折，並疑似有血胸及氣胸情形，已送醫救治。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣消防局今早表示，昨晚接獲通報，新豐鄉新興路458號附近發生火車事故，隨即派遣人車前往搶救。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局今早表示，昨晚接獲通報，新豐鄉新興路458號附近發生火車事故，隨即派遣人車前往搶救。圖／新竹縣消防局提供

台鐵 火車 新竹

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