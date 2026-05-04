彰化BMW狂飆撞死騎士又撞死轎車女駕駛 3機車經車禍現場還打滑摔車

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，一輛汽車被撞後駕駛與副駕駛受困，翁姓女駕駛因傷勢嚴重，送醫後仍不治，警方對肇事BMW高姓駕駛酒測值為零，因目前在醫院救治將進一步進行檢測是否有毒駕。

警方調查，清晨4點多一輛由31歲高姓男子駕駛的BMW轎車行經中華西路時，先高速撞上64歲吳姓機車騎士，撞擊力道猛烈，機車當場斷裂，騎士被拋飛倒地，傷勢嚴重，當場失去生命跡象。消防人員獲報到場後，緊急將其送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

BMW肇事後未停，續行駛上中華陸橋，再與對向一輛轎車發生猛烈碰撞，導致車輛嚴重變形，幾近報廢，BMW也當場翻覆。經了解轎車內為一對夫妻，24歲翁姓女子駕駛與施姓丈夫一度受困車內，消防人員動用破壞器材將兩人救出。翁女當場呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），送往彰化基督教醫院急救後仍回天乏術；施姓丈夫則僅全身擦挫傷，意識清醒，卻痛失妻子。

肇事的高姓駕駛僅肢體擦傷，但一度意識不清送醫，經檢測酒測值為0。警方表示，已排除酒駕因素，將進一步釐清是否涉及車速過快、未注意車前狀況等情形，以判定肇事責任。

此外，事故現場因車輛翻覆與碰撞造成路面殘留大量油漬，一度封閉進行清理，期間另有3部機車行經時不慎打滑摔倒，造成騎士擦傷，整起事故仍待進一步調查釐清。

彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，車輛全毀。圖／消防局提供

彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供