快訊

台北陷安鼠之亂…民眾自製鼠患地圖！即時通報、傻眼重災區「比想像嚴重」

簡立峰專欄／推新模型市場反應淡 Meta跨足AI遇何困境？

掌摑亞太球場工讀生成傷引發公憤 房仲男被依傷害罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化BMW狂飆撞死騎士又撞死轎車女駕駛 3機車經車禍現場還打滑摔車

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，一輛汽車被撞後駕駛與副駕駛受困，翁姓女駕駛因傷勢嚴重，送醫後仍不治，警方對肇事BMW高姓駕駛酒測值為零，因目前在醫院救治將進一步進行檢測是否有毒駕。

警方調查，清晨4點多一輛由31歲高姓男子駕駛的BMW轎車行經中華西路時，先高速撞上64歲吳姓機車騎士，撞擊力道猛烈，機車當場斷裂，騎士被拋飛倒地，傷勢嚴重，當場失去生命跡象。消防人員獲報到場後，緊急將其送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

BMW肇事後未停，續行駛上中華陸橋，再與對向一輛轎車發生猛烈碰撞，導致車輛嚴重變形，幾近報廢，BMW也當場翻覆。經了解轎車內為一對夫妻，24歲翁姓女子駕駛與施姓丈夫一度受困車內，消防人員動用破壞器材將兩人救出。翁女當場呈現OHCA（到院前無呼吸心跳），送往彰化基督教醫院急救後仍回天乏術；施姓丈夫則僅全身擦挫傷，意識清醒，卻痛失妻子。

肇事的高姓駕駛僅肢體擦傷，但一度意識不清送醫，經檢測酒測值為0。警方表示，已排除酒駕因素，將進一步釐清是否涉及車速過快、未注意車前狀況等情形，以判定肇事責任。

此外，事故現場因車輛翻覆與碰撞造成路面殘留大量油漬，一度封閉進行清理，期間另有3部機車行經時不慎打滑摔倒，造成騎士擦傷，整起事故仍待進一步調查釐清。

彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供
彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，車輛全毀。圖／消防局提供
彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，車輛全毀。圖／消防局提供

彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供
彰化市中華路橋發生死亡車禍，吳姓男子疑高速駕駛釀禍。圖／警方提供

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，現場一片狼藉。圖／警方提供
彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，現場一片狼藉。圖／警方提供

車禍 機車騎士 BMW 彰化

延伸閱讀

獨／假牙總監開369萬BMW 北屯超速撞19歲打工女墜谷亡 二審判10月

日本黃金周7車連撞6人傷！2警重創倒地 23歲中國籍男司機被捕

台中西區2車相撞7人波及...孕婦、女童都掛彩送醫

高雄男毒駕拒檢撞2車、一家4口機車釀3傷　吞12張罰單最高罰27萬

相關新聞

彰化BMW狂飆撞死騎士又撞死轎車女駕駛 3機車經車禍現場還打滑摔車

彰化市中華西路及中華陸橋今日清晨發生一起重大連環車禍，釀成2死2傷悲劇，除了64歲機車騎士被撞後當場沒呼吸心跳，一輛汽車被撞後駕駛與副駕駛受困，翁姓女駕駛因傷勢嚴重，送醫後仍不治，警方對肇事BMW高姓

外籍男走鐵軌旁遭火車擦撞受傷 唐榮平交道事故影響600旅客

台鐵146次新自強號昨日晚間9時28分行經新竹縣新豐至湖口間唐榮平交道（K94+787）時，發生擦撞事故。一名30多歲外籍男性疑似行走於軌道旁，遭列車擦撞受傷，經送醫治療，詳細事故原因仍待進一步釐清。

台南女警訃聞列「未婚夫」證實冥婚 專家示警2件事：死者為大

台南市女警鄭詠心發生車禍身亡，告別式將於明天（5日）舉辦，其龍姓男友列「未婚夫」也證實將辦冥婚。民俗專家廖大乙說，死者為大，辦冥婚或未來婚配都要詢問女警意願，若取得冥婚同意，男方不可反悔，否則恐嚴重影

與小姨子口角 翁縱火砍傷消防員

台南市八十三歲辛姓老翁昨涉嫌赴黃姓小姨子住處縱火，持斧頭砍傷黃及消防員王奕翔、義消陳科文，劫走救護車逃逸，被員警圍捕持斧對峙，警方舉槍逮捕他，查出是不滿黃欲賣掉他所住房產，與黃起口角後犯案，依公共危險

中和老翁墜落社區後花園 無呼吸心跳送醫搶救

新北市中和區今下午傳出墜落意外，一名81歲鍾姓老翁不明原因掉落社區後花園，被發現時已無生命徵象，送醫搶救。

台南民宅起火...消防滅火見起火點就在陽台 竟是住戶燃燒雜物釀災

台南市南區國民路一間民宅昨天下午4時許發生火警，消防出動12車25人趕往救援，撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒；消防進行防火宣導，並提醒民眾應避免於陽台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。