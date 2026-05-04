快訊

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

台南女警訃聞列「未婚夫」證實冥婚 專家示警2件事：死者為大

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台南女警鄭詠心發生車禍身亡，告別式將於明天（5日）舉辦，其龍姓男友列「未婚夫」也證實將辦冥婚。民俗專家廖大乙說，死者為大，辦冥婚或未來婚配都要詢問女警意願，若取得冥婚同意，男方不可反悔，否則恐嚴重影響未來運途。

鄭詠心生前於台南市警第四分局育平派出所服務，為人親切，工作認真的她，上月28日騎車停等校車待其駛離期間，遭後方機車追撞，她被撞到後失去重心，往左偏移倒地，遭急駛而來的遊覽車輾斃，得年29歲，事故經過引發關注。

由於，鄭姓女警與其龍姓男友論及婚嫁，雙方家庭已有婚禮相關規畫，不料卻發生憾事，天人永隔；事發後傳出雙方家長仍有共識，要為兩人舉辦冥婚。據了解，其告別式將於5日舉辦，男友則已於訃聞上列名為「未婚夫」證實將辦冥婚。

民俗專家廖大乙說，冥婚在傳統習俗就是，女生已達適婚年齡，但尚未出嫁就離世，通常亡者若想嫁娶會託夢給親人，再由親人將其生辰八字或照片等，甚至連同現金或金子裝入紅包袋，丟在路邊等有緣人撿走，親人再現身詢問冥婚事宜。

女警狀況與一般冥婚不同，家屬須注意2件事，首先「死者為大」冥婚前務必擲筊取得女警同意，畢竟可能有不願耽誤男方或死後想雲遊等狀況；若女方願意嫁，已承諾嫁娶的男方就要做到，絕對不可反悔，食言而肥恐嚴重影響未來運途。

廖大乙也提醒，雙方冥婚後，女方牌位會列入夫家公媽龕接受永久供奉，多數男方在為傳宗接代通常還會有婚配，這時候仍要注意須取得亡妻同意，且仍要以亡妻為大老婆，因此之後進門的妻子則得稱呼其為大姊，以示尊重。

婚姻示意圖。圖/AI生成
婚姻示意圖。圖/AI生成

台南 女警 冥婚

延伸閱讀

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

女警兄想收藏悼念肖像畫 竟遭嗆家裡死人也不能這樣

女子產後15天遭男方提告「追討禮金、分娩費」 兒子撫養權也遭奪

女醫引誘男病人激戰！曾車震、診室成炮房 3年情斷被吊銷執照

相關新聞

與小姨子口角 翁縱火砍傷消防員

台南市八十三歲辛姓老翁昨涉嫌赴黃姓小姨子住處縱火，持斧頭砍傷黃及消防員王奕翔、義消陳科文，劫走救護車逃逸，被員警圍捕持斧對峙，警方舉槍逮捕他，查出是不滿黃欲賣掉他所住房產，與黃起口角後犯案，依公共危險

中和老翁墜落社區後花園 無呼吸心跳送醫搶救

新北市中和區今下午傳出墜落意外，一名81歲鍾姓老翁不明原因掉落社區後花園，被發現時已無生命徵象，送醫搶救。

台南女警訃聞列「未婚夫」證實冥婚 專家示警2件事：死者為大

台南市女警鄭詠心發生車禍身亡，告別式將於明天（5日）舉辦，其龍姓男友列「未婚夫」也證實將辦冥婚。民俗專家廖大乙說，死者為大，辦冥婚或未來婚配都要詢問女警意願，若取得冥婚同意，男方不可反悔，否則恐嚴重影

台南民宅起火...消防滅火見起火點就在陽台 竟是住戶燃燒雜物釀災

台南市南區國民路一間民宅昨天下午4時許發生火警，消防出動12車25人趕往救援，撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒；消防進行防火宣導，並提醒民眾應避免於陽台

不滿找律師打官司都敗訴⋯8旬翁遭警壓制 北市警認上銬失當記2申誡

台北市警中正一分局日前處理一起加重誹謗案，員警對一名85歲王姓老翁壓制上銬逮捕，引發爭議。中正一警方今表示，2名員警執勤過程雖無不當言行，但使用警銬已違反比例原則，依規定各記申誡兩次。

花蓮男酒後突暴走傷人又猛捶救護車 毀損公物恐吃官司

花蓮吉安鄉1日晚間發生酒後衝突事件，59歲蔡姓男子在自宅與友人飲酒時爆發肢體糾紛，過程中遭水果刀畫傷雙手及頭部。救護人員到場處置時，蔡男卻情緒失控攻擊並毀損救護車，警方依法蒐證，將依毀損及妨害公務等罪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。