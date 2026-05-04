與小姨子口角 翁縱火砍傷消防員

台南市辛姓老翁涉嫌在黃姓小姨子家縱火，持斧頭砍傷二名消防人員與黃婦，還搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

台南市八十三歲辛姓老翁昨涉嫌赴黃姓小姨子住處縱火，持斧頭砍傷黃及消防員王奕翔、義消陳科文，劫走救護車逃逸，被員警圍捕持斧對峙，警方舉槍逮捕他，查出是不滿黃欲賣掉他所住房產，與黃起口角後犯案，依公共危險、殺人未遂、妨害公務等罪移送。

警方調查，辛姓老翁昨上午近十一時前往妻子的妹妹、五十二歲黃姓女子住處透天厝，與黃發生爭執，他持斧頭砍傷黃，在門口以牛奶瓶潑汽油持打火機點燃。

台南市辛姓老翁昨涉嫌在黃姓小姨子住處縱火，持斧頭砍傷黃及消防員王奕翔、義消陳科文，劫走救護車被捕。記者袁志豪／攝影

鄰居聽見爭吵聲及黃大喊「救命」，發現透天厝鐵捲門冒出火煙報案，德興消防分隊義消卅歲陳科文聽到無線電，騎機車到場搶救被辛持斧攻擊，隨後永華消防分隊員卅三歲王奕翔趕抵，部署救火時遭辛從後方持斧偷襲，辛搶走救護車，開至附近某大樓地下停車場。

消防員王奕翔（右）昨救火遭辛姓老翁持斧頭砍傷，消防局長楊宗林到醫院探視。記者袁志豪／翻攝

消防隊撲滅火勢，將被砍傷三人送醫，黃頭部及雙膝受傷，陳頭部及左手受傷，王頭部受傷，均意識清醒，無生命危險。警方趕到停車場，辛下車持斧對峙，員警多次喝斥「刀放下，我要開槍」，辛仍揮舞斧頭阻止警察靠近，員警噴辣椒水再用警棍打掉斧頭，一擁而上壓制。

辛膝蓋受傷被送醫治療後帶回第六警分局，他稱住處是小姨子房產，不滿小姨子邀妻子一起移民，還準備賣房，點火及攻擊洩憤。警詢後移送，建請檢察官聲押。