台南民宅起火...消防滅火見起火點就在陽台 竟是住戶燃燒雜物釀災

台中市消防局在今天下午1時許獲報，西區英才路、昇平路有兩車相撞事故，救護車到場確認，兩車一共有7名傷者，其中6人送醫，包含一名年約36歲的孕婦及5歲女童，送醫傷者都意識清楚，詳細案發原因，將由警方後續

2026-05-03 15:16