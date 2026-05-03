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台南民宅起火...消防滅火見起火點就在陽台 竟是住戶燃燒雜物釀災

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區國民路一間民宅昨天下午4時許發生火警，消防出動12車25人趕往救援，撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒；消防進行防火宣導，並提醒民眾應避免於陽台燃燒雜物或堆放紙箱、塑膠製品等易燃物品。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，陽台常被用作堆放雜物空間，若管理不當，一旦起火極易迅速延燒，增加搶救困難；呼籲民眾應定期清理居家環境，保持環境整潔，避免堆積可燃物，以降低火災風險及延燒機率，共同維護居住安全。

消防局長楊宗林指出，建議民眾於住宅內裝設火災警報器，以利於火災初期即時偵知並應變，提升整體防護能力；消防局亦將持續加強防火宣導與救災整備，提醒民眾切勿於陽台等高風險地區燃燒廢棄物，以降低火災發生風險。

消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝

消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝

消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
消防撲滅火勢後發現，起火點位於住戶陽台，起火原因竟是住戶在陽台燃燒廢棄物導致起火燃燒。記者袁志豪／翻攝

火災 台南 陽台

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