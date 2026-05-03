不滿找律師打官司都敗訴⋯8旬翁遭警壓制 北市警認上銬失當記2申誡

台北市警中正一分局日前處理一起加重誹謗案，員警對一名85歲王姓老翁壓制上銬逮捕，引發爭議。中正一警方今表示，2名員警執勤過程雖無不當言行，但使用警銬已違反比例原則，依規定各記申誡兩次。

據了解，2名員警剛畢業、從警不到一年；而事發原因，是因王翁曾聘洪姓律師打官司，不滿官司不順利、全都敗訴，頻頻跑到對方律師事務所樓下舉牌抗議、要求退還律師費300萬元。

中正一分局忠孝西路派出所張姓、林姓員警4月27日受理洪姓民眾報案，指控王姓老翁加重誹謗，員警到場詢問王翁是否願意隨同返所說明，惟王翁多次拒絕，因案件屬現行犯且告訴人當場提告，警方依現行犯壓制後上銬逮捕，警詢後移送台北地檢署偵辦。

警方表示，逮捕過程中王翁曾稱身體不適，員警隨即陪同就醫，經診斷確認無大礙，惟考量該罪最重刑度為2年以下有期徒刑，且王翁年事已高、無立即危害性，認定當時以強制力上銬，已不符警察人員使用警銬規範所定比例原則。

警方說，員警全程持續勸導、語氣尚得宜，但執法手段仍有過當之處，已依警察人員獎懲標準第6條規定，對2名員警從重核予申誡處分。

警方強調，將就本案進行檢討，並加強員警在「警銬使用」及「比例原則」的教育訓練，要求執法過程兼顧治安維護與人權保障，確保符合法治精神與程序正義。

8旬洪姓老翁曾聘洪姓律師打官司，疑因敗訴不滿，頻頻跑到對方事務所外舉牌抗議。記者翁至成／翻攝