花蓮男酒後突暴走傷人又猛捶救護車 毀損公物恐吃官司

花蓮吉安鄉1日晚間發生酒後衝突事件，59歲蔡姓男子在自宅與友人飲酒時爆發肢體糾紛，過程中遭水果刀畫傷雙手及頭部。救護人員到場處置時，蔡男卻情緒失控攻擊並毀損救護車，警方依法蒐證，將依毀損及妨害公務等罪嫌函送法辦。

警方調查，蔡男當晚與64歲黃姓友人夫婦及另名友人在住家聚會飲酒，疑因不滿黃男肢體動作，在酒精影響下情緒失控，先拿椅子丟向對方，引發雙方衝突，過程中蔡男不慎遭水果刀畫傷，隨後離開現場，因體力不支癱坐路旁，經路人發現報案求助。

警消人員到場後，立即替蔡男進行初步包紮止血，準備送醫治療，沒想到蔡男突情緒激動下車，先試圖攻擊在場員警及救護人員，隨後轉而猛捶救護車後側，造成車體板金凹陷，並拉扯雨刷致損壞，所幸未造成人員傷亡。

警方見狀立即採取強制措施，多次喝止及安撫未果後，與消防人員合力將蔡男壓制，並在戒護下送往花蓮慈濟醫院治療。吉安警分局今表示，蔡男涉及毀損公物及妨害公務，已完成蒐證將依法函送花蓮地檢署偵辦；另黃男涉傷害部分，警方已製作相關筆錄，後續將通知到案說明，全案持續釐清中。

花蓮蔡姓男子1日晚間在吉安鄉自宅與友人飲酒時受傷，救護人員處置時，卻突然情緒失控猛捶救護車後側，造成板金凹陷及雨刷損壞，遭警消制伏。圖／吉安警分局提供