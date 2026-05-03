影／苗栗通霄70歲老翁開車倒退嚕連撞6車 1人受傷無大礙

有網友在Threads上指出今天上午搭北捷板南線永寧站往頂埔方向列車，突然砰的一聲只見車像玻璃碎裂，所幸無旅客受傷。北捷表示，經初步檢視碎裂原因為受環境溫度變化影響或長期使用刮痕導致受力不均碎裂，已安

2026-05-03 12:28