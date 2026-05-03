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影／苗栗通霄70歲老翁開車倒退嚕連撞6車 1人受傷無大礙
70歲謝姓老翁今天在苗栗縣通霄鎮市區，開車一路倒退嚕約30公尺，通過自強路、福德路，連撞4輛機車、2輛轎車，造成一名女騎士受傷，送醫並無大礙，事故原因由警方進一步處理中。
通霄警察分局通霄派出所今天上午8點21分接獲報案，通霄鎮自強路、福德路口發生多車事故，員警趕到現場處理，一名62歲沈姓女騎士受傷。意識清楚，經送醫並無大礙。
警方調查，謝姓老翁駕駛轎車沿自強路往福德路方向行駛，路口倒車時，不慎撞擊沈女所騎機車，沈女人車倒地，還沒有壓在車底，倒車過程中還波及邱姓女子（23歲）所騎機車，及路邊停放2輛轎車及2輛機車，相關駕駛經酒測均無飲酒情形，詳細肇事原因尚待進一步釐清。
警方呼籲民眾，駕駛車輛應隨時注意車輛狀況及周遭環境，倒車時務必確實觀察後方動態並減速慢行，以避免發生交通事故。
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