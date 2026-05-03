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新店宮廟發生工安意外 男子修剪樹木工程跌落重摔送醫不治
新北市新店區今天發生工安死亡意外。新店區灣潭路1間宮廟上午聘請50歲余姓男子及其3名同事，負責修剪宮廟周邊的樹木。不料余男在施工過程中不慎從樹上掉落地面，經送醫搶救後因傷勢嚴重家屬放棄急救宣告不治，警方目前正調查意外原因。
新店警方今天上午11時許接獲報案，灣潭路1間宮廟有人墜落受傷，已送新店耕莘醫院。警員趕抵現場經查墜落的余姓男子為廟方聘請工人，與同事共4人一同負責修剪宮廟樹木。但余男在修剪樹木時疑因重心不穩不慎從樹上墜落重摔地面，同事見狀立即通報119，由救護車緊急送往新店耕莘醫院急救，但余男因傷勢嚴重，家屬趕抵醫院後見已無法救回忍痛放棄急救，余男宣告不治。
新店警隨即封鎖現場採證，認定為施工造成的工安意外，初步排除外力介入。後續將報請檢察官相驗，並通報勞檢處調查以釐清確切死因及責任歸屬。
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