台中西區2車相撞7人波及...孕婦、女童都掛彩送醫

台中市消防局在今天下午1時許獲報，西區英才路、昇平路有兩車相撞事故，救護車到場確認，兩車一共有7名傷者，其中6人送醫，包含一名年約36歲的孕婦及5歲女童，送醫傷者都意識清楚，詳細案發原因，將由警方後續調查。

台中市消防局在今天下午1時38分獲報，西區英才路、昇平路有兩車相撞事故，消防人員抵達現場確認，現場有兩車7人（4男、3女）受到波及。

經救護人員初步檢視，其中1名男性駕駛表示無礙拒絕送醫，其餘6名傷者都意識清楚，經現場給予緊急救護處置後，已在今天下午2時6分，全數由救護車分送至附近醫院救治。

消防局指出，涉案一輛轎車有4名傷者，35歲男駕駛右側肋骨疼痛、30歲男乘客右手擦傷，由中港分隊送往中國附醫；同車另外2名長者乘客，分別為65歲男子左肩胸口疼痛、61歲女子頭部外傷，由中區分隊送往部立臺中醫院。

消防局表示，另車則有3人，其中36歲孕婦反映腹部疼痛，但無明顯外傷，以及5歲女童手部擦傷，由博館分隊送中國附醫檢查，以確保母體與幼童安全，該車男駕駛則拒絕送醫，詳細車禍肇事原因與責任歸屬，仍待轄區警方進一步調查釐清。