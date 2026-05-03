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全大運、五一連假 中壢警雷霆掃蕩槍與賭113件108人
桃園市中壢警分局針對勞動節連假，與轄區正舉辦全大運強化選手安全維護，連日執行「雷霆除暴專案」，防制危險駕車、酒駕及毒駕，4月26日至5月2日深夜共查獲刑案113件108涉案，包括男子酒駕熟睡車上，警方在車裡查獲改造槍彈和毒品。
警方表示，這波專案重點在KTV、酒店、旅館、電子遊藝場及外籍人士易聚集處所擴大臨檢與密集查察，掃蕩潛在治安熱點。昨日上午查獲45歲李男涉嫌槍砲、毒品及酒駕，興國派出所員警巡經五族二街時，發現李男不勝酒力違規停車昏睡車內，員警靠近時發現他副駕駛座上就放著一把改造手槍，當場查獲改造手槍1把、子彈及毒品彩虹煙支等證物，酒測值0.59毫克/公升。另4月29日於中山東路三段破獲職業麻將賭場，當場查獲負責人32歲郭女及賭客12人，查扣賭資18萬餘元。
其他主要查緝成果包括詐欺案29件、詐欺通緝犯8人、竊盜12件、竊盜通緝12人、毒品案13件、毒品通緝犯3人、公共危險6件、失聯移工3男2女、逾期停留外籍人士2男5女。中壢警分局長林鼎泰強調，配合勞動節連假及全大運期間，全面動員警力執行擴大臨檢，展現警方維護治安與交通安全之決心。
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