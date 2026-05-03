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連假收假日疑未保持安全距離 國道4號4車追撞2人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天是五一勞動節連假最後一天，國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，4車追撞，2人受傷，有車輛翻覆，疑似未保持安全距離，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天上午11時27分在國道4號西向12.9公里車禍，67歲張姓男子駕駛轎車行駛外側車道，疑未保持安全距離，碰撞前方37歲莊姓男子、44歲伍姓男子、41歲鄧姓男子駕駛轎車而肇事，現場於中午12時19分排除，恢復全線通車。

車禍造成張男的轎車翻覆，他和乘客57歲陳姓女子肢體擦挫傷，均意識清楚送醫治療；駕駛酒測值皆為0。

肇事經過及肇因研判，由三大隊持續調查釐清中。三大隊呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，與前車保持適當安全距離，並隨時注意車前狀態，切勿分心或疲勞駕駛，以確保他人與自身用路安全。

國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供
國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供

國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供
國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供

國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供
國道4號西向12.9公里台中后豐路段今天發生車禍，車輛翻覆。圖／警方提供

車禍 國道 車道

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