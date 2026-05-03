不滿小姨子要賣房移民 8旬翁口角後竟縱火還持斧頭傷人再搶走救護車

台南市83歲老翁今天上午疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火；消防獲報趕往，老翁更持斧頭攻擊2名消防人員與妻子妹妹，還搶走救護車逃逸，警方迅速將他攔截圍捕到案，目前先將他送醫，被砍傷的3人所幸意識清楚，並無生命危險。

台南市消防局今天上午11時1分獲報，南區新樂路一間住戶有爭吵聲音，鐵捲門內冒出火跟煙，鄰居呼喊後沒有反應，通報警消；消防出動20車39人趕往，卻遇到疑似精神不穩的83歲老翁持斧頭攻擊，老翁還開走救護車逃逸，轄區第六警分局獲報，在南功街與美樂街將他圍捕到案。

消防局指出，上午獲報新樂路火警後，派遣人車趕往救援，但33歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷，屋主52歲黃姓婦人則是頭撕裂傷，雙膝蓋外傷，3人均被用斧頭砍傷，所幸意識皆清醒，送成大急救。

據了解，老翁疑似因妻子妹妹要移民，準備賣掉房子，老翁不滿，擔心將來沒地方住，竟縱火並持斧頭砍傷婦人、消防與義消，並搶走救護車，警方攔截圍捕後，當場將他壓制逮捕；現場出勤人員在11時13分將火勢撲滅，從4樓帶下屋主27歲兒子，火警並未造成人員傷亡。

消防局長楊宗林獲報，12時30分趕往醫院探視受傷同仁；由於攻擊人的老翁也有膝蓋外傷，雖然可以對話但情緒不穩定，警方在金華派出所將他拘束後，先請救護人員將他送往永康奇美醫院治療，全案正由警方調查釐清。

83歲老翁疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火；消防獲報趕往，老翁更持斧頭攻擊2名消防人員與妻子妹妹，還搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

3歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷，消防局長楊宗林趕往探視。記者袁志豪／翻攝

3歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷，消防局長楊宗林趕往探視。記者袁志豪／翻攝

83歲老翁疑似與黃姓妻子的52歲妹妹發生口角後，精神不穩，竟在黃婦屋內縱火；消防獲報趕往，老翁更持斧頭攻擊2名消防人員與妻子妹妹，還搶走救護車逃逸。記者袁志豪／翻攝

3歲的王姓永華隊員一到場就被老翁持斧頭攻擊，頭部被砍傷，30歲陳姓德興義消頭部撕裂傷、左手劃傷。記者袁志豪／翻攝