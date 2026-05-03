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高雄騎士未戴安全帽被警攔秒跳車 後座友人接手被測出酒駕爆笑畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子前晚7時許未戴安全帽騎機車搭載戴安全帽的友人黃姓男子，被警方撞見攔查，李男秒跳下機車，由黃男接手往前騎4公尺，警方問李有無喝酒，李辯稱只吃檳榔，黃男趨前關切時，被警方聞到濃厚酒味，測出0.28毫克酒測值，被逮捕送辦，讓豬隊友李男傻眼。

前鎮警分局指出，復興路派出所員警前晚7時許執行勤務，行經二聖路與林森三路口時，發現李姓男子（49歲）騎機車未戴安全帽，黃姓男子（44歲）頭戴安全帽坐後座，兩人雙載行徑怪異，於是上前示意停車。

李男當下呆立，警方喝斥「熄火」到路旁受檢，沒料，李卻秒跳下機車，由後座黃男逕自接手將機車往前騎4公尺往路旁停放，警方問李男「是否有喝酒？」李辯稱正在吃檳榔、沒喝酒。

警方盤查李男時，黃男靠近關切時，身上散發濃厚酒氣，坦承下午喝了一瓶啤酒，因黃接手騎機車，警方當場施以酒測，結果測出超過每公升0.28毫克酒測值。

李男原本因黃男喝酒幫騎機車載黃返家，卻因未戴安全帽被警攔查，又臨時跳出，害黃被迫接手騎機車又被測出酒駕，當場被依公共危險罪逮捕送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子前晚7時許未戴安全帽騎機車搭載友人黃姓男子，被警方撞見攔查，李跳車、黃接手騎，沒料黃被警測出酒駕。記者石秀華／翻攝
李姓男子前晚7時許未戴安全帽騎機車搭載友人黃姓男子，被警方撞見攔查，李跳車、黃接手騎，沒料黃被警測出酒駕。記者石秀華／翻攝

李姓男子前晚7時許未戴安全帽騎機車搭載友人黃姓男子，被警方撞見攔查，李跳車、黃接手騎，沒料黃被警測出酒駕；圖為查扣機車。記者石秀華／翻攝
李姓男子前晚7時許未戴安全帽騎機車搭載友人黃姓男子，被警方撞見攔查，李跳車、黃接手騎，沒料黃被警測出酒駕；圖為查扣機車。記者石秀華／翻攝

高雄 安全帽 酒駕

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