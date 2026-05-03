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影／家庭糾紛他竟縱火還持斧頭攻擊...3人被砍傷 搶走救護車遭警圍捕
台南市消防局今天上午11時12分獲報，南區新樂路一間住戶有爭吵聲音，鐵捲門冒出火跟煙，鄰居呼喊後沒有反應，通報警消；消防出動20車39人趕往，卻遇到疑似精神不穩民眾持男子攻擊，王姓消防、陳姓義消及1名女性均被砍傷，該男子還開走救護車，目前已被逮捕。
消防局指出，上午獲報新樂路火警後，派遣人車趕往救援，但有疑似精神不穩男子持斧頭攻擊警消與現場民眾，共造成3人受傷；該男子還開走一輛救護車，轄區第六警分局獲報，在南功街與美樂街將他圍捕到案，目前男子已被逮捕，帶回金華派出所詢問。
據了解，嫌犯疑似因家庭糾紛，竟縱火並持斧頭砍傷消防、義消人員，並搶走救護車，警方攔截圍捕，當場壓制逮捕到案；被砍傷的王姓消防人員、陳姓義消以及一名女性，意識皆清醒，送成大醫院治療，現場出勤人員也迅速將火勢撲滅，火警並未造成人員傷亡。
消防局長楊宗林獲報，已立即趕往醫院探視受傷同仁，全案正由警方調查釐清。
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