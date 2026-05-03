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影／遮牌噴火燒胎全曝光！國3南投服務區深夜車聚失控 警方連抓3人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區近期每逢周末夜就成車聚天堂，不乏超跑名車，今凌晨有車友遮蔽車牌大秀排氣管改裝噴火，甚至飆速、燒胎、拉高轉速等行徑誇張，警方派員取締開罰，更從將現場3車3人帶回調查，訊後依相關交通相關法規究辦。

國3南投服務區位於中部成不少車友號召車聚地點，每到周末連假夜常湧入超跑、改裝車等，部分車友競速炫技等危險駕駛，影響其他用路人及周邊住戶，警方加強取締及測速，曾1晚開出28張罰單，違規情況減少，可昨晚又故態復萌。

網友kuansheng0515、xie9069等昨深夜在Threads分享影片，影片中，不少超跑、改裝車陸續進入國3南投服務區，有些車不斷拉高轉速，甚至大秀改裝排氣管噴火、燒胎製造煙霧等，現場引擎聲此起彼落，大批民眾佇足圍觀，警方派員取締。

國道警第七大隊表示，今凌晨1時許在南投服務區又見車聚違規情形，部分車輛在停車場直線路段刻意加速、逆向行駛，多部車輛甚至遮蔽號牌方式停於車格製造噪音等方式吸引群眾圍觀，執勤員警為此前往現場取締並制止。

針對交通違規除現場開罰製發逆向行駛5件、未繫安全帶1件等，更將意圖滋事的3車3人帶回分隊查處，且已移請刑事組調閱監視影像畫面，通知相關當事人到案說明，如涉及公共危險將依「刑法」第185條公共危險罪函送地檢署偵辦。

警方也表示，若涉製造噪音將函請監理單位依規通知車輛檢驗，呼籲服務區及休息站僅供用路人短暫休息使用，有聚會需求應選擇適當場所，而進入服務區應守法，勿有違停、製造噪音、急加速等危險行為，將持續不定期編排勤務取締違規。

有車友在國道3號南投服務區車距，甚至飆速、燒胎、拉高轉速等行徑誇張，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權
有車友在國道3號南投服務區車距，甚至飆速、燒胎、拉高轉速等行徑誇張，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權

有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權
有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權

有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌，拉轉速大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友xie9069授權
有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌，拉轉速大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友xie9069授權

有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權
有車友在國道3號南投服務區遮蔽車牌大秀排氣管改裝噴火，警方派員取締開罰。圖／擷取自Threads，網友kuansheng0515授權

南投

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