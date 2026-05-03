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勞動節連假屏東山區不平靜 男登北大武山突昏倒不治

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

五一勞動連假，屏東縣山區不平靜，屏東縣消防局今上午8時許接獲報案，61歲邱男從北大武山停車場前往登山口途中，突然昏倒，消防局人員趕抵現場，男子OHCA無生命跡象，送醫不治。

屏東縣消防局表示，今上午8時20分接獲報案，泰武鄉北大武山停車場前往舊登山路口有一起急病救護，61歲邱男突昏倒，隨即派泰武分隊、萬巒分隊共3車5人前往，抵達現場時，患者無生命跡象，急救並同步將患者搬運到停車場，送醫不治。邱男是高雄人，跟一群朋友前往登山。

勞動節首日，屏東縣瑪家鄉獅王瀑布一男溺水死亡。2日昨天有女子到北大武山往舊排灣途中滑落山坡，傷勢嚴重，出動空勤直升機救援後送醫治療中。未料今天又發生前往北大武山登山口途中，一男昏倒送醫不治。

五一勞動連假，屏東縣山區不平靜，屏東縣消防局今上午8時許接獲報案，61歲邱男從北大武山停車場前往登山口途中，突然昏倒，消防局人員趕抵現場，男子無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供
五一勞動連假，屏東縣山區不平靜，屏東縣消防局今上午8時許接獲報案，61歲邱男從北大武山停車場前往登山口途中，突然昏倒，消防局人員趕抵現場，男子無生命跡象，送醫不治。圖／讀者提供

患者 登山 北大武山

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