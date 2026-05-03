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五一連假山友桃園塔曼山摔傷 搜救隊捲式擔架繩索接力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

4名登山客勞動節連續假日結伴登桃園塔曼山，昨日中午下山途中，52歲女山友因地面濕滑不慎跌倒，腳部扭傷無法繼續行走，同行隊友研判情況，決定停止前進及求援。

消防局第四大隊巴陵分隊接獲報案立即編組搜救隊，兩小時後抵達山友位置，用捲式救援擔架同時裝設繩索拖拉系統接力把人平穩抬下山，完成山區陡峭濕滑救人任務。

巴陵分隊透過電話確認報案人提供的座標位置、患者生命徵象、傷勢情形及現場人數等重要資訊，並同步指導現場人員注意保暖與原地待救，昨日中午12時13分前往救援。消防隊員1時4分抵達塔曼山登山口，與義消共7人編組入山搜救，途中克服山徑濕滑及地形起伏等挑戰，於2時16分順利接觸患者。現場評估確認女山友生命徵象正穩定，因腳部扭傷無法行走，為避免傷勢惡化，救援人員採用SKED捲式救援擔架完整固定與包覆。

在搬運過程中，救援人員同步架設繩索拖拉系統，運用滑輪組與繩索力學原理提升人力效率，於陡坡及濕滑地形中穩定進行拖拉作業。第四大隊說明，這套裝備系統不僅可有效減輕救援人員負擔，也能提升整體搬運安全性，使傷者得以平穩移動，搜救隊將傷者自距離登山口1.5公里處搬至約0.6K位置後，復興、圳頂及高平分隊6名支援人力陸續到場接力救援，加速撤離進程，最終於下午5時19分順利將患者護送至登山口，任務圓滿完成。

第四大隊分析，此案發生主因為登山者於回程階段體力及注意力下降，加上連日降雨造成地形濕滑，導致跌倒受傷。

巴陵分隊提醒，登山應具備正確觀念與充分準備，切勿輕忽山域風險，特別注意行前詳實規畫路線與時程，並告知親友行蹤，避免單獨入山，評估自身體能狀況，避免疲勞狀態下持續行進；穿著防滑登山鞋，行進間注意腳步，尤其下坡路段更應放慢速度，務必攜帶基本裝備如離線地圖、通訊設備、頭燈、保暖衣物及充足糧食飲水，如受傷導致無法行動，應立即撥打119求助，並留在安全地點等待救援，避免貿然移動造成傷勢惡化。

兩個多小時後，搜救隊順利把傷者送至登山口。記者鄭國樑／翻攝
兩個多小時後，搜救隊順利把傷者送至登山口。記者鄭國樑／翻攝

搜救隊員用捲式救援擔架，讓傷者平穩減少劇烈搖晃。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊員用捲式救援擔架，讓傷者平穩減少劇烈搖晃。記者鄭國樑／翻攝

搜救隊除了採用捲式救援擔架，同時沿路透過繩索拖拉系統提高救援效率。記者鄭國樑／翻攝
搜救隊除了採用捲式救援擔架，同時沿路透過繩索拖拉系統提高救援效率。記者鄭國樑／翻攝

山友 患者

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