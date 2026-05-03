影／美籍男下計程車「未兩段式開門」擊落女騎士 運將恐挨罰4800元

一名美籍男子前天午後搭乘多元計程車抵達台北市通化街要下車，孰料下車開啟右後車門時，疑未注意後方來車，釀一名後方機車騎士閃避不及撞上，連人帶車撞入路邊機車格，所幸女騎士僅受輕傷，警方後續將依規定對運將開罰。

警方調查，趙姓男子（54歲）1日下午2時30分許開多元計程車，載送美籍男乘客（31歲）沿通化街北往南行駛，抵達目的地時，乘客疑因急於下車，在未確認後方路況的情況下直接開啟右後車門。

當時後方一名廖姓女子（24歲）正騎機車同向直行，當場被撞上失控偏移，再擦撞路邊停車格內的機車。

警方獲報趕抵，經查雙方無酒駕，廖女雙腳挫傷但無大礙，趙姓運將與乘客表示願意賠償損失，遭波及的路邊車主也表示無明顯車損不追究。

警方說，雖雙方和解，仍會依道路交通管理處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門而肇事者，處駕駛人2400元至4800元罰鍰。