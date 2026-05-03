女警兄想收藏悼念肖像畫 竟遭嗆家裡死人也不能這樣

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，有網友繪製鄭女肖像畫上網悼念，鄭女的哥哥留言詢問，「送我原圖好嗎，自己收藏用」；一名網友卻針對哥哥留言「家裡死人也不能這樣子吧」、「不但很沒禮貌，還很不要臉」，留言引來大批網友肉搜痛批。

網友no1inbkk上月30日下午4時許在社群媒體上發布鄭女肖像畫指出「謝謝，詠心，為台灣做的一切，R.I.P」，貼文迄今已湧入8.4萬讚、2770則留言；其中鄭女哥哥也留言「我是詠心哥哥，這張圖送我原圖好嗎，自己收藏用」，短短三句也讓2.9萬網友按讚鼓勵。

不過一名女網友卻在鄭女哥哥留言下批評「人家畫得那麼好，背後是經年累月的練習，畫這張圖，也有時間成本、畫具也需要錢，竟然敢叫人直接送原圖也太侮辱，家裡死人也不能這樣子吧」；該網友的留言也獲得307個讚，不過1045則留言幾乎一面倒都是肉搜批評。

該留言引來其他則批評「請問你頭貼有跟三麗鷗付錢買嗎」、「三麗鷗把布丁狗畫得那麼可愛 背後是經年累月的經營 布丁狗這張圖也有開發時間成本 營運也需要錢竟然直接抓圖當頭貼也太不要臉」、「八成有反社會人格」、「人家禮貌性地詢問原作者，又不是問你」。

該名女網友也不客氣地回應眾網友「請問～～～人是我撞的嗎？我本來的留言已經很客氣又委婉了，如果那真的是死者的哥哥，他不但很沒禮貌，還很不要臉。喜歡人家的畫作，就算心裡沒有真正想要課金購買，有點sense的話起碼也『裝』一下，問人家有沒有出售意願、願意以多少錢出售」。

她持續表示「繪師願意免費贈送，那很OK啊、我沒有意見；但假如他不願意免費贈送，那也是理所當然。（就算是AI生成的，也是要花時間設計prompt才能獲得理想的output，甚至是花錢訂閱相關產品，收錢天經地義。）連裝都不裝直接伸手牌問人要免費的，就是不要臉、沒禮貌、對創作者欠缺基本尊重。家裡死人也一樣，no mercy because it’s a fact! 」。

她批評「我也曉得台灣人的尿性就是這樣：永遠學不會就事論事、喜歡情勒、無法在杏仁核劫持發生時冷靜自己的情緒。有力氣跟我說這些，還不如去撻伐你們國家的政府：為什麼現在的制度讓一個冷血無情的三寶可以上路騎車？拜託，理性一點。每次看到這種不理性的留言都好像在看猴子表演，只有覺得好笑而已好嗎」。

此則貼文獲得265個讚、518則留言，有網友認為「留言者出發點是維護創作者權益，但語文表達能力卻有夠糟糕」，多數網友仍持續大力抨擊「哪來的屁妹廢話一堆 0人覺得你博學又超脫 討不到爸媽愛只能刷存就你這種」、「版主都沒經過家屬同意就畫了，你看不下去就滾屁話一堆」、「沒看過講話這麼刻薄的人…理性跟沒禮貌是兩回事欸 可以好好講的事情你偏偏要揭別人的傷疤你也是蠻沒品」。

網友no1inbkk在社群媒體上發布鄭女肖像畫指出「謝謝，詠心，為台灣做的一切，R.I.P」圖／翻攝自threads帳號no1inbkk

第四分局在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入12.7萬網友按讚、3164留言。圖／翻攝自安平警好讚。