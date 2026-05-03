快訊

爆發詐領助理費案後 北市前勞動局長陳信瑜宣布退選高市議員

增強骨密度無需複雜訓練 研究揭每天做1事就有助延緩骨質流失

碰一聲！板南線車廂玻璃突碎裂嚇壞民眾 北捷說明原因了

聽新聞
0:00 / 0:00

女警兄想收藏悼念肖像畫 竟遭嗆家裡死人也不能這樣

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，有網友繪製鄭女肖像畫上網悼念，鄭女的哥哥留言詢問，「送我原圖好嗎，自己收藏用」；一名網友卻針對哥哥留言「家裡死人也不能這樣子吧」、「不但很沒禮貌，還很不要臉」，留言引來大批網友肉搜痛批。

網友no1inbkk上月30日下午4時許在社群媒體上發布鄭女肖像畫指出「謝謝，詠心，為台灣做的一切，R.I.P」，貼文迄今已湧入8.4萬讚、2770則留言；其中鄭女哥哥也留言「我是詠心哥哥，這張圖送我原圖好嗎，自己收藏用」，短短三句也讓2.9萬網友按讚鼓勵。

不過一名女網友卻在鄭女哥哥留言下批評「人家畫得那麼好，背後是經年累月的練習，畫這張圖，也有時間成本、畫具也需要錢，竟然敢叫人直接送原圖也太侮辱，家裡死人也不能這樣子吧」；該網友的留言也獲得307個讚，不過1045則留言幾乎一面倒都是肉搜批評。

該留言引來其他則批評「請問你頭貼有跟三麗鷗付錢買嗎」、「三麗鷗把布丁狗畫得那麼可愛 背後是經年累月的經營 布丁狗這張圖也有開發時間成本 營運也需要錢竟然直接抓圖當頭貼也太不要臉」、「八成有反社會人格」、「人家禮貌性地詢問原作者，又不是問你」。

該名女網友也不客氣地回應眾網友「請問～～～人是我撞的嗎？我本來的留言已經很客氣又委婉了，如果那真的是死者的哥哥，他不但很沒禮貌，還很不要臉。喜歡人家的畫作，就算心裡沒有真正想要課金購買，有點sense的話起碼也『裝』一下，問人家有沒有出售意願、願意以多少錢出售」。

她持續表示「繪師願意免費贈送，那很OK啊、我沒有意見；但假如他不願意免費贈送，那也是理所當然。（就算是AI生成的，也是要花時間設計prompt才能獲得理想的output，甚至是花錢訂閱相關產品，收錢天經地義。）連裝都不裝直接伸手牌問人要免費的，就是不要臉、沒禮貌、對創作者欠缺基本尊重。家裡死人也一樣，no mercy because it’s a fact! 」。

她批評「我也曉得台灣人的尿性就是這樣：永遠學不會就事論事、喜歡情勒、無法在杏仁核劫持發生時冷靜自己的情緒。有力氣跟我說這些，還不如去撻伐你們國家的政府：為什麼現在的制度讓一個冷血無情的三寶可以上路騎車？拜託，理性一點。每次看到這種不理性的留言都好像在看猴子表演，只有覺得好笑而已好嗎」。

此則貼文獲得265個讚、518則留言，有網友認為「留言者出發點是維護創作者權益，但語文表達能力卻有夠糟糕」，多數網友仍持續大力抨擊「哪來的屁妹廢話一堆 0人覺得你博學又超脫 討不到爸媽愛只能刷存就你這種」、「版主都沒經過家屬同意就畫了，你看不下去就滾屁話一堆」、「沒看過講話這麼刻薄的人…理性跟沒禮貌是兩回事欸 可以好好講的事情你偏偏要揭別人的傷疤你也是蠻沒品」。

網友no1inbkk在社群媒體上發布鄭女肖像畫指出「謝謝，詠心，為台灣做的一切，R.I.P」圖／翻攝自threads帳號no1inbkk
網友no1inbkk在社群媒體上發布鄭女肖像畫指出「謝謝，詠心，為台灣做的一切，R.I.P」圖／翻攝自threads帳號no1inbkk

第四分局在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入12.7萬網友按讚、3164留言。圖／翻攝自安平警好讚。
第四分局在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入12.7萬網友按讚、3164留言。圖／翻攝自安平警好讚。

網友childish_mam批評，到底是心有多壞才可以說出這樣的話？圖／翻攝自threads帳號childish_mam
網友childish_mam批評，到底是心有多壞才可以說出這樣的話？圖／翻攝自threads帳號childish_mam

車禍

延伸閱讀

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

影／陪同巡迴防詐宣講女警亡 譚艾珍：她正面、樂觀面對事情

伴手禮不合心意！同事竟直丟垃圾桶 比例極高令人想不到

大手筆！同事出國送伴手禮「每人一盒」 他狠酸：不長眼？

相關新聞

碰一聲！板南線車廂玻璃突碎裂嚇壞民眾 北捷說明原因了

有網友在Threads上指出今天上午搭北捷板南線永寧站往頂埔方向列車，突然砰的一聲只見車像玻璃碎裂，所幸無旅客受傷。北捷表示，經初步檢視碎裂原因為受環境溫度變化影響或長期使用刮痕導致受力不均碎裂，已安

高雄左營車禍釀2死3傷 網紅Cheap怒指「1道路設計」害命

高雄市左營區軍校路1日晚間傳出一起死傷慘重的交通事故。一名41歲黃姓男子疑似因疲勞駕駛失控衝撞，導致路旁的行人與機車騎士遭受波及，最終釀成2死3傷的悲劇。這起事件引發社會高度關注，長期關注交通議題的網

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，肇事戴姓女大生昨天在父母陪同下，到鄭女靈前上香鞠躬致意；鄭女龍姓男友痛批「看起來不像是面對過錯的人，更像是被操控著的傀儡，一個指令、一個動作，有

板橋某醫美診所疑偷拍更衣 警查到診間天花板裝煙霧探測器型攝影機

新北市某知名醫美診所驚傳疑裝針孔。1名女子前天（1日）在該醫美診所診療間換衣服時，發現有疑似針孔攝影機等不明裝置，懷疑更衣時可能遭到偷拍怒報警。警方到場確認該裝置有鏡頭，但診所無人出面說明，將發函通知

愛貓疑遭虐衝回家見主人最後一面後慘死 飼主：牠是大家的老鄰居

台中市潭子區一隻養10年貓在家門口疑被打死，飼主聽到巨大撞擊和敲打聲衝出查看，後來看到貓衝回屋內，在屋主前全身劇烈抽搐當場死亡，飼主昨天報案，警方已到現場訪查並調監視器協助追查中。

女警兄想收藏悼念肖像畫 竟遭嗆家裡死人也不能這樣

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，有網友繪製鄭女肖像畫上網悼念，鄭女的哥哥留言詢問，「送我原圖好嗎，自己收藏用」；一名網友卻針對哥哥留言「家裡死人也不能這樣子吧」、「不但很沒禮貌

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。