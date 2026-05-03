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桃園平鎮夾娃娃機店凌晨大火 濃煙竄天幸無人傷困
桃園平鎮區一處夾娃娃機店今天凌晨發生火警，現場不斷有大火濃煙竄出，消防人員獲報立即出動救災，火勢於4時22分撲滅，無人受困受傷，財物損失及確切起火原因待調查。
桃園市平鎮區環南路與復興街口一處商店，今天突然起火燃燒，桃園消防局第四大隊復旦分隊分隊長姜驎容接受媒體聯訪表示，消防局於凌晨2時37分接獲報案有民宅倉庫發生火警，立即出動消防及義消人員逾百名、消防車34輛及救護車3輛前往搶救。
姜驎容說，消防人員抵達後立即布水線進行搶救，起火民宅為地上2層鐵皮結構建築物，現場燃燒1樓夾娃娃機及2樓雜物，1樓燃燒面積約100平方公尺、2樓50平方公尺，所幸無人員受困受傷。
姜驎容指出，大火在4時22分撲滅，至於確切財物損失及起火原因，有待後續調查釐清。
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