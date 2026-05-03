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影／剛駛過警察局高雄駕駛撞路邊轎車畫面曝 網酸：假日三寶多
謝姓男子昨天下午2時10分許駕車行經高雄市覺民路，駛過三民二警分局後不到10秒鐘，突擦撞路邊停車格轎車，致車子橫在路中，幸無人受傷；過程被民眾PO網，有網友指警察都聽到撞擊聲了，另有網友酸「假日三寶多」、「會不會開車啊」。
網路社群Threads有網友貼出一則車禍影片，地點位於高市三民區覺民路，只見一輛白色休旅車突偏移撞上路邊停車格轎車，影片引起網友熱議。
有網友酸指「假日三寶多，大家開車自己保重」、「對面的警察局都聽到撞擊聲了吧」、「會不會開車啊」、「傻眼這樣也能撞，停在車格的也太衰」。
轄區三民二警分局指出，該起車禍發生在昨天下午2時10分許，當時謝姓男子（45歲）駕車沿覺民路西往東直行時，疑因精神不濟自撞停放於路邊停車格內的轎車，遭撞轎車又前推撞前方的自小貨車，現場無人受傷。
警方事後對謝姓男子施以酒測及唾液快篩，均無酒駕及毒駕情事。初步研判為謝男未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊分析研判。
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