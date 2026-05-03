中壢分局於勞動節連假期間持續執行「雷霆除暴專案」。圖：警方提供

桃園市中壢警分局於勞動節連假期間持續執行「雷霆除暴專案」，同步結合全大運安全維護、防制危險駕車、取締酒駕及毒駕等重點勤務，全面強化治安與交通安全維護能量，4月26日至5月2日止共查獲刑案113件108人，展現強力打擊犯罪決心。

員警靠近時發現男子副駕駛座上就放著一把改造手槍。圖：警方提供

中壢分局表示，此次擴大臨檢動員警力逾120名，針對轄內KTV、酒店、旅館、電子遊藝場及外籍人士易聚集處所實施擴大臨檢與密集查察，全面掃蕩潛在治安熱點，確保轄區治安平穩，讓民眾安心歡度勞動節連假。

在查緝成果方面，詐欺案件查獲29件，並同步查緝詐欺通緝犯8人；另查獲竊盜案件12件及竊盜通緝犯12人。毒品案件部分查獲13件，並緝獲毒品通緝犯3人，通緝犯共計查緝32人，另有公共危險案件6件，展現警方全方位打擊犯罪成效。另於專案期間，查獲失聯移工3男2女及逾期停留外籍人士2男5女，均依規定移請專勤隊辦理，持續強化外來人口管理，淨化轄區治安環境。

此外，中壢分局更於5月2日上午8時30分許，查獲45歲李男涉嫌槍砲、毒品及酒駕案，興國派出所員警巡經五族二街時，發現李男不勝酒力違規停車昏睡在車內，員警靠近時發現他副駕駛座上就放著一把改造手槍，當場查獲改造手槍1把、子彈及毒品彩虹煙支等證物，酒測值達0.59，全案依法移送偵辦；4月29日19時許，警方於中山東路三段破獲一處職業麻將賭場，經專案小組主動查察連日蒐證，見時機成熟持搜索票查緝，當場查獲負責人32歲郭女及賭客12人，並查扣賭資18萬餘元及相關賭具設備，全案依賭博罪嫌移送偵辦，展現強力掃蕩不法場所決心。

中壢分局長林鼎泰表示，此次配合勞動節連假及全大運期間，全面動員警力執行擴大臨檢與各項專案勤務，針對詐欺、毒品、賭博及暴力犯罪等重點治安問題持續強力掃蕩，並同步加強取締酒後及毒品駕駛、防制危險駕車，展現警方維護治安與交通安全之決心。

林鼎泰強調，警方將持續結合情資分析與勤務作為，全面壓制不法活動空間，尤其詐騙手法日益翻新，應提高警覺，如有可疑情形可撥打165反詐騙專線或110報案查證，共同守護轄區治安，營造安全、安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢警連假雷霆除暴破113刑案 他酒駕昏睡車內改造手槍放身旁遭逮

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