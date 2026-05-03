板橋某醫美診所疑偷拍更衣 警查到診間天花板裝煙霧探測器型攝影機

新北市某知名醫美診所驚傳疑裝針孔。1名女子前天（1日）在該醫美診所診療間換衣服時，發現有疑似針孔攝影機等不明裝置，懷疑更衣時可能遭到偷拍怒報警。警方到場確認該裝置有鏡頭，但診所無人出面說明，將發函通知診所負責人到案說明。

據了解，這名女子控訴1日至板橋區這間醫美診所美容，在個人診療間換衣服時，發現天花板角落疑似有1具長得像煙霧探測器的不明裝置，細看時發現這個裝置似乎沒有開口可以讓煙霧進入，「但除了正對床的那一格，其他格都是封起來的。唯一沒有封起來的那一格，裡面疑似有圓圓的鏡頭。」

女子當下先離開診所，事後上網搜圖竟找到了疑似同款的裝置，商品，名稱竟是「煙霧探測器型安防攝像頭閉路電視攝影機」當她要求院方提供該「煙霧偵測器」的型號或購買紀錄，或是其他可以證明為煙霧偵測器的證明時，現場診所人員僅表示確定是煙霧偵測器，並且也沒有在運作，但無法提供任何證明，女子於是立即報警。

海山分局江翠所獲報派員與鑑識人員至診所查看，確認該裝置係攝影機，惟無法確認有無運作，該診所亦無人出面說明。警方將發通知書請診所負責人到案說明以釐清案情。