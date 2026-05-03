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愛貓疑遭虐衝回家見主人最後一面後慘死 飼主：牠是大家的老鄰居

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區一隻養10年貓在家門口疑被打死，飼主聽到巨大撞擊和敲打聲衝出查看，後來看到貓衝回屋內，在屋主前全身劇烈抽搐當場死亡，飼主昨天報案，警方已到現場訪查並調監視器協助追查中。

飼主在網路Threads貼文和照片「潭子大通街急尋目擊者：守護我們家10年的小天使，毛小孩竟在自家門口被活活打死」，飼主說，上月25日晚上7點30分左右，他老家家門口傳來巨大的撞擊與敲打聲，他父親第一時間衝出門查看，沒看到任何汽機車離開，後來看到他們家養了10年的貓咪滿臉驚恐衝進屋內，隨即在他父親前全身劇烈抽搐、當場死亡。

家人強烈懷疑，兇手當下是「步行」逃離，極有可能就躲在附近的巷弄中。飼主也告訴住大通街的鄰里好友此事，這隻貓飼養10年，不僅是他們家人，也是這條街上的老鄰居。很多路過的朋友都會停下來跟牠說話、餵牠吃東西。

飼主說，雖然放養是他們不對，但牠這輩子從不傷人，卻在自家的鐵門外，被有心人士用極其殘忍的方式活活打死。兇手在大庭廣眾之下公然施暴，這種暴戾之氣，對鄰居安全也是極大的威脅。

PO內內容引起網友熱烈討論，許多人怒罵打死貓的人太殘忍，一定要找出來，也有多人質疑飼主放養貓的方式不對，貓在外容易造成別人和貓的危險。也有多位飼主鄰居上網力挺說，這隻貓很親人可愛，放養和被虐殺無關。

大雅警分局表示，昨天獲報後，員警已到現場查訪並調監視器，涉嫌虐殺動物屬台中市動保處權責，警方目前仍在協助調查中。

台中市潭子區一隻貓在家門口疑被打死，大雅警分局昨天獲報調查中。記者游振昇／攝影
台中市潭子區一隻貓在家門口疑被打死，大雅警分局昨天獲報調查中。記者游振昇／攝影

貓咪示意圖，與本新聞事件無關。本報資料照片
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