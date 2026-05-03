女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，肇事戴姓女大生昨天在父母陪同下，到鄭女靈前上香鞠躬致意；鄭女龍姓男友痛批「看起來不像是面對過錯的人，更像是被操控著的傀儡，一個指令、一個動作，有動作、沒有靈魂，詠心，我真的對你感到萬分不捨」。

鄭女龍姓男友也在永康警分局服務，兩人原本下周要去日本旅遊，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事，龍案發後在IG限時動態寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪 好氣 真的好氣 又好無能為力」，並向旅行社取消日本行。

肇事戴姓女大生昨天上午10時許與父母手牽手走進台南市立殯儀館鄭女的靈堂，在鄭女靈前上香致意，她不斷鞠躬逐一向家屬道歉，隨後在父母陪同下離開現場；媒體追問她面對外界責難，或是第一時間為何關心車損等事均未回答，她和父母不發一言，走了300公尺到館外搭車離去。

鄭姓龍姓男友昨天晚間6時許在社群媒體threads上發文指出「生而為人 而非牲畜 是因為我們能理解痛苦 為錯誤承擔 一條生命的消逝 不是一個數字是兩個家庭的崩解 是無數未來被硬生生截斷」。

「在你們的眼神裡 我始終找不到你們的反省 悔意 你們連最起碼的沉痛都如此吝嗇 人 已經永遠躺在那裡 而你們連逢場作戲 平息輿論的跪下道歉都拒絕 周圍哭聲四起 但凡有任何一點共情 同理 就算非親非故 應該都能擠出一點眼淚 但你們 沒有」。

「新聞說的九十度鞠躬 不 那不是鞠躬 那叫點頭 今天來了一位目擊的大哥 特地前來上香致意 他彎下的腰 比你們更深 他流下的淚 比你們更真 不 你們根本沒流過淚 他為來不及伸出援手而自責 為讓她曝曬在烈日之下而難過 那樣的情緒 才叫做人該有的同理」。

「你們看起來不像是面對過錯的人 更像是被操控著的傀儡 一個指令 一個動作 有動作 沒有靈魂 詠心 我真的對你感到萬分不捨 大好未來卻葬送在這些人手上 從警資歷不長 但也見過各種人性 這樣的冷漠與空洞 今天是增長見聞」。

龍的妹妹也在threads發文批評「她事發後多麼積極的彎腰看車損 鞠躬道歉這件事對她來說卻如此困難 抬頭挺胸像逛街一樣手牽手走進來 剛進來站在詠心面前時還有臉牽著手不放 拿到香敷衍的微彎腰1次、點頭2次就想帶過 詠心姊姊慘死在妳面前，妳沒有任何一絲愧疚」。

「只要是人哪怕『只有一點點點的愧疚』，站在被害者面前也會難受到落淚，並且至少會認真拿著香彎腰鞠躬三次。既然一點愧疚都沒有，妳們來對詠心上香的用意是什麼？妳知道姊姊直到現在還沒修復完嗎？妳知道後會愧疚嗎？

「我想應該不會吧。畢竟今天你們三個氣色很好眼睛沒有任何哭腫的樣子妳事發後都沒有受到良心的譴責嗎？」

龍在IG限時動態寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪」。圖／翻攝自龍的IG

她在父母的陪同下，在鄭的靈前上香致意，同時不斷鞠躬逐一向家屬道歉。本報資料照片

鄭女龍姓男友也在永康警分局服務，兩人原本下周要去日本旅遊，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事。圖／翻攝自鄭女threads