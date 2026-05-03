快訊

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

大家都在用！iPhone 17 Pro背蓋翹起「過保修理花4千」 店員曝1物強度太強

MLB／鄧愷威重返牛棚表現神勇 1.1局未失分再奪中繼成功

聽新聞
0:00 / 0:00

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，肇事戴姓女大生昨天在父母陪同下，到鄭女靈前上香鞠躬致意；鄭女龍姓男友痛批「看起來不像是面對過錯的人，更像是被操控著的傀儡，一個指令、一個動作，有動作、沒有靈魂，詠心，我真的對你感到萬分不捨」。

鄭女龍姓男友也在永康警分局服務，兩人原本下周要去日本旅遊，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事，龍案發後在IG限時動態寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪 好氣 真的好氣 又好無能為力」，並向旅行社取消日本行。

肇事戴姓女大生昨天上午10時許與父母手牽手走進台南市立殯儀館鄭女的靈堂，在鄭女靈前上香致意，她不斷鞠躬逐一向家屬道歉，隨後在父母陪同下離開現場；媒體追問她面對外界責難，或是第一時間為何關心車損等事均未回答，她和父母不發一言，走了300公尺到館外搭車離去。

鄭姓龍姓男友昨天晚間6時許在社群媒體threads上發文指出「生而為人 而非牲畜 是因為我們能理解痛苦 為錯誤承擔 一條生命的消逝 不是一個數字是兩個家庭的崩解 是無數未來被硬生生截斷」。

「在你們的眼神裡 我始終找不到你們的反省 悔意 你們連最起碼的沉痛都如此吝嗇 人 已經永遠躺在那裡 而你們連逢場作戲 平息輿論的跪下道歉都拒絕 周圍哭聲四起 但凡有任何一點共情 同理 就算非親非故 應該都能擠出一點眼淚 但你們 沒有」。

「新聞說的九十度鞠躬 不 那不是鞠躬 那叫點頭 今天來了一位目擊的大哥 特地前來上香致意 他彎下的腰 比你們更深 他流下的淚 比你們更真 不 你們根本沒流過淚 他為來不及伸出援手而自責 為讓她曝曬在烈日之下而難過 那樣的情緒 才叫做人該有的同理」。

「你們看起來不像是面對過錯的人 更像是被操控著的傀儡 一個指令 一個動作 有動作 沒有靈魂 詠心 我真的對你感到萬分不捨 大好未來卻葬送在這些人手上 從警資歷不長 但也見過各種人性 這樣的冷漠與空洞 今天是增長見聞」。

龍的妹妹也在threads發文批評「她事發後多麼積極的彎腰看車損 鞠躬道歉這件事對她來說卻如此困難 抬頭挺胸像逛街一樣手牽手走進來 剛進來站在詠心面前時還有臉牽著手不放 拿到香敷衍的微彎腰1次、點頭2次就想帶過 詠心姊姊慘死在妳面前，妳沒有任何一絲愧疚」。

「只要是人哪怕『只有一點點點的愧疚』，站在被害者面前也會難受到落淚，並且至少會認真拿著香彎腰鞠躬三次。既然一點愧疚都沒有，妳們來對詠心上香的用意是什麼？妳知道姊姊直到現在還沒修復完嗎？妳知道後會愧疚嗎？

「我想應該不會吧。畢竟今天你們三個氣色很好眼睛沒有任何哭腫的樣子妳事發後都沒有受到良心的譴責嗎？」

龍在IG限時動態寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪」。圖／翻攝自龍的IG
龍在IG限時動態寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪」。圖／翻攝自龍的IG

她在父母的陪同下，在鄭的靈前上香致意，同時不斷鞠躬逐一向家屬道歉。本報資料照片
她在父母的陪同下，在鄭的靈前上香致意，同時不斷鞠躬逐一向家屬道歉。本報資料照片

鄭女龍姓男友也在永康警分局服務，兩人原本下周要去日本旅遊，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事。圖／翻攝自鄭女threads
鄭女龍姓男友也在永康警分局服務，兩人原本下周要去日本旅遊，兩家也論及婚嫁，原訂明年就要提婚事。圖／翻攝自鄭女threads

戴姓女大生（穿白衣者）昨上午10時許現身靈堂，她在父母的陪同下，走進鄭詠心的靈前上香鞠躬道歉。本報資料照片
戴姓女大生（穿白衣者）昨上午10時許現身靈堂，她在父母的陪同下，走進鄭詠心的靈前上香鞠躬道歉。本報資料照片

日本 台南 車禍

延伸閱讀

女大生母女牽手現身靈堂道歉 女警姊哽咽：再也沒有人可以牽妹妹的手

台南女警車禍身亡 肇事女大生今現身靈堂90度鞠躬致意

影／陪同巡迴防詐宣講女警亡 譚艾珍：她正面、樂觀面對事情

【重磅快評】冷漠女大生與被迫離台陸生 反映僵化法條與荒蕪人性

相關新聞

高雄左營車禍釀2死3傷 網紅Cheap怒指「1道路設計」害命

高雄市左營區軍校路1日晚間傳出一起死傷慘重的交通事故。一名41歲黃姓男子疑似因疲勞駕駛失控衝撞，導致路旁的行人與機車騎士遭受波及，最終釀成2死3傷的悲劇。這起事件引發社會高度關注，長期關注交通議題的網

女大生與父母現身靈堂 女警男友批：始終找不到你們的反省悔意

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心上月28日車禍身亡，肇事戴姓女大生昨天在父母陪同下，到鄭女靈前上香鞠躬致意；鄭女龍姓男友痛批「看起來不像是面對過錯的人，更像是被操控著的傀儡，一個指令、一個動作，有

影／女墜龍洞攀岩場亡疑「確保繩」出事 附近遊隼繁殖禁止攀岩

台北市44歲蔡姓女子今天與林姓男友到新北貢寮龍洞攀岩場攀爬岩壁，蔡女從10公尺岩壁落死頭部重創送醫不治，警方初步調查當時林男在下方做確保，疑「確保繩」出狀況才沒有拉住她，已扣相關安全設備報請檢方相驗釐

行人地獄！高雄左營駕駛撞路人釀2死 疑為避開騎樓雜物遭波及

高雄左營區軍校路前晚發生兩死車禍，六十八歲黃姓婦人與四十三歲張姓女婿遭車輛撞擊喪命，引發「行人地獄」質疑。記者直擊，發現鄰近住家騎樓有停放機車並堆雜物，警方已張貼通知書限期改善，市府聯合會勘後，決議加

台東浸水營古道救援 女山友膝痛癱軟14人接力抬下山

台東縣大武鄉浸水營古道今下午發生山域救援案件。54歲李姓女子隨12人登山團健行至約9.2公里處時，突感左膝劇烈疼痛，無法行走。由於現場無手機訊號，同行隊員緊急折返至有收訊處報案求援。

影／五股觀音山中直路 老人騎機車衝出護欄墜落山坡

新北市觀音山區今天下午3時許發生機車墜落山坡，1名68歲陳姓老翁騎乘機車在五股區中直路不明原因衝出路面，連人帶車墜落山坡底下，消防局獲報出動特種快搜部隊前往營救，利用繩索垂降擔架將人救上來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。