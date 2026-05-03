高雄左營車禍釀2死3傷 網紅Cheap怒指「1道路設計」害命

長期關注交通議題的網紅Cheap直指，缺乏實體人行道是高雄車禍死傷慘重的關鍵。 中央社

高雄市左營區軍校路1日晚間傳出一起死傷慘重的交通事故。一名41歲黃姓男子疑似因疲勞駕駛失控衝撞，導致路旁的行人與機車騎士遭受波及，最終釀成2死3傷的悲劇。這起事件引發社會高度關注，長期關注交通議題的網紅「Cheap」也發文痛批，台灣道路普遍存在的「超大路肩」缺乏實體人行道保護，是導致死傷擴大的「害人設計」。

警方調查指出，此次不幸遭遇橫禍的3名行人為一家人。43歲的劉姓女子與張姓丈夫平時定居雲林，當天特地帶著劉女68歲的母親南下高雄就醫，未料卻在路邊遭遇猛烈撞擊，張姓丈夫與母親因傷勢過重宣告不治，原本和樂的家庭瞬間破碎。

針對這起悲劇，網紅Cheap在臉書粉專發文感嘆，這對行人而言完全是無妄之災。他直指問題核心在於台灣各地普遍存在寬達數公尺的「超大莫名路肩」，由於缺乏專屬的實體人行道，導致行人、違停車輛、行進中的機車，甚至準備右轉的汽車，全都被迫擠在這個緩衝空間內「共享」。一旦遇到失控的駕駛，毫無防護的行人首當其衝，直接成為待宰羔羊。

Cheap進一步將台灣與日本的道路規劃進行對比。他表示，若此事發生在日本，傷亡絕對不會如此慘重。日本普遍設有實體人行道，不僅平整好走、方便推嬰兒車，更具備實質的「防撞功能」，透過墊高的緣石與金屬護欄，即使車輛失控衝撞，也能提供保命的緩衝空間。

他氣憤地抨擊，先進國家將「人命」擺在第一位，而台灣在推動實體人行道時卻總有各種推託之詞，這類車禍不應單純歸咎於駕駛個人行為，更是交通工程長期怠惰下的犧牲品。「每一公尺實體人行道的延伸，都是在保護行人」，他呼籲相關單位應立即改善。不過，Cheap在文末也緩頰表示，這種畸形的超大路肩是全台灣的歷史共業，並非針對高雄獨有的問題。