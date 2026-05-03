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行人地獄！高雄左營駕駛撞路人釀2死 疑為避開騎樓雜物遭波及
高雄左營區軍校路前晚發生兩死車禍，六十八歲黃姓婦人與四十三歲張姓女婿遭車輛撞擊喪命，引發「行人地獄」質疑。記者直擊，發現鄰近住家騎樓有停放機車並堆雜物，警方已張貼通知書限期改善，市府聯合會勘後，決議加強夜間照明、設人行道及速限標誌，還路於民。
住彰化的黃婦前晚由女兒、女婿陪同南下高雄看診，三人沿軍校路步行，疑因住戶正在清掃騎樓，加上前方騎樓地停放機車並有雜物堆，於是改走馬路，不料遭四十一歲黃姓男子駕駛的車輛撞擊，黃男警詢後被依過失致死及傷害等罪嫌移送橋頭地檢署，檢方昨命其無保請回，限制住居。
警方查出，涉嫌肇事的黃男當時駕車載妻小購物返家，疑因疲勞駕駛頭暈，先撞上紅線違停的休旅車，再衝撞黃婦一家三口，釀成黃婦和女婿傷重雙雙不治，黃婦女兒重傷。另一對母女騎士肢體擦挫傷。
這起兩死三傷事故引發「行人地獄」質疑，記者昨直擊，發現事發地附近住家騎樓有停放機車，並堆放施工後廢木材及三角錐等雜物，壓縮行走空間。另有民眾在人行道私種結實纍纍的木瓜樹、擺放盆栽。警方昨已貼上限期改善單。
交通局昨會同工務局及警方現勘，決議縮減軍校路車道，加寬分向限制線，並在軍校路一八○巷口增繪邊線及槽化線，避免用路人違停；騎樓短期由工務局進行順平工程，長期規畫增設人行道。交通局也將加強夜間照明及道路速限標誌；移除私種的木瓜樹及盆栽雜物。警方亦會在軍校路加強測速照相取締並研議科技執法，維護行人路權。
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