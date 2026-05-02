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台東浸水營古道救援 女山友膝痛癱軟14人接力抬下山

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣大武鄉浸水營古道今下午發生山域救援案件。54歲李姓女子隨12人登山團健行至約9.2公里處時，突感左膝劇烈疼痛，無法行走。由於現場無手機訊號，同行隊員緊急折返至有收訊處報案求援。

消防局下午2時53分獲報後，立即啟動搜救機制，由大武大隊率大武、達仁分隊共14名警義消入山救援，並同步通報相關單位支援。搜救人員於下午4時07分自登山口入山，約4時55分在13公里處接觸傷者，確認意識清楚、生命徵象穩定。

現場原評估可由人員攙扶下撤，但行經14公里處附近時，傷者膝痛加劇難以支撐。為避免造成二次傷害，救援人員改採SKED捲式擔架固定傷者，以人力接力方式沿山徑搬運下山。

歷經約4小時救援，晚間7時順利將傷者送抵加羅板活動中心，隨後由救護車送往大武衛生所治療，無生命危險。

消防局提醒，浸水營古道地形濕滑且路途較長，登山前應評估自身體力，並留意天候變化，攜帶適當通訊設備與定位工具，確保行程安全，避免意外發生。

台東縣大武鄉浸水營古道今下午發生山域救援。一名54歲李姓女子隨12人登山團健行至約9.2公里處時，突感左膝劇烈疼痛，無法行走。圖／台東縣消防局提供
台東縣大武鄉浸水營古道今下午發生山域救援。一名54歲李姓女子隨12人登山團健行至約9.2公里處時，突感左膝劇烈疼痛，無法行走。圖／台東縣消防局提供

救援人員改採SKED捲式擔架固定傷者，以人力接力方式沿山徑搬運女<a href='/search/tagging/2/山友' rel='山友' data-rel='/2/110803' class='tag'><strong>山友</strong></a>下山。圖／台東縣消防局提供
救援人員改採SKED捲式擔架固定傷者，以人力接力方式沿山徑搬運女山友下山。圖／台東縣消防局提供

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