聽新聞
0:00 / 0:00
台東浸水營古道救援 女山友膝痛癱軟14人接力抬下山
台東縣大武鄉浸水營古道今下午發生山域救援案件。54歲李姓女子隨12人登山團健行至約9.2公里處時，突感左膝劇烈疼痛，無法行走。由於現場無手機訊號，同行隊員緊急折返至有收訊處報案求援。
消防局下午2時53分獲報後，立即啟動搜救機制，由大武大隊率大武、達仁分隊共14名警義消入山救援，並同步通報相關單位支援。搜救人員於下午4時07分自登山口入山，約4時55分在13公里處接觸傷者，確認意識清楚、生命徵象穩定。
現場原評估可由人員攙扶下撤，但行經14公里處附近時，傷者膝痛加劇難以支撐。為避免造成二次傷害，救援人員改採SKED捲式擔架固定傷者，以人力接力方式沿山徑搬運下山。
歷經約4小時救援，晚間7時順利將傷者送抵加羅板活動中心，隨後由救護車送往大武衛生所治療，無生命危險。
消防局提醒，浸水營古道地形濕滑且路途較長，登山前應評估自身體力，並留意天候變化，攜帶適當通訊設備與定位工具，確保行程安全，避免意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。