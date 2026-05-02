影／女墜龍洞攀岩場亡疑「確保繩」出事 附近遊隼繁殖禁止攀岩

台北市44歲蔡姓女子今天與林姓男友到新北貢寮龍洞攀岩場攀爬岩壁，蔡女從10公尺岩壁落死頭部重創送醫不治，警方初步調查當時林男在下方做確保，疑「確保繩」出狀況才沒有拉住她，已扣相關安全設備報請檢方相驗釐清死因。

另岩壁有保育類遊隼巢穴正值繁殖期，鳥友拍到3隻幼鳥，新北動保處有公告，2到6月禁止攀岩等騷擾行為。

新北市消防局第六大隊指出，今天上午11時53分獲報，立即派遣大批搜救人員趕赴現場，事發地點地勢崎嶇、搬運困難，請求內政部空勤總隊派遣直升機吊掛救援。找到蔡女時已呈OHCA（沒有呼吸、心跳），下午1時55分送往龍洞灣海洋公園後，交由救護車送往澳底醫療救護中心，轉送基隆長庚醫院救治，下午3時宣告死亡。

瑞芳警分局現場採證調查，訪查現場相關人員，並查扣蔡女身上、現場相關安全配備還原現場，初步了解，當時蔡女先往上攀登，林姓男友在下方當確保者，初步懷疑是「確保繩」出狀況，在蔡女往下墜落時並未發揮功能拉住，因而直接墜落重創頭部，原因還待釐清。

龍洞岩壁附近有一處保育類遊隼的巢穴，目前正值繁殖期，近日常有鳥友聚集涼亭處拍攝，已傳喜訊，有3隻雛鳥已孵化。據現場鳥友說，有鳥友拍到遊隼獵捕一隻「紅色法拉利」之稱的台灣稀有過境鳥赤翡翠，十分難得。

鳥友表示，新北市動保處有在現場設置告示牌，公告寫有龍洞岩場每年2到6月為保育類遊隼繁殖期，禁止空拍、攀岩等騷擾行為，違者可依違反野生動物保育法第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上，30萬元以下罰金。

今天現場除了蔡女和林男兩人外，還有其他20多位攀岩者分屬不同團的人在岩壁攀岩，彼此並不相識。其中一名攀岩者表示，今天他們有多人跟著教練一起來攀岩，但和墜崖者的地點不同，是在其他場域，有不同的攀岩方式，是否安全要注意確保的工作有沒有做足。

一名鳥友表示，下午有看到直升機吊掛墜崖者上來，也覺得很意外，最近並沒有很多人攀岩，只有今天看到比較多，前後有20多人，分屬不同批。

女墜龍洞攀岩場亡疑「確保繩」出事，男友目擊，附近遊隼繁殖禁攀岩。記者游明煌／翻攝

女墜龍洞攀岩場亡疑「確保繩」出事，男友目擊，附近遊隼繁殖禁攀岩。記者游明煌／翻攝

女墜龍洞攀岩場亡疑「確保繩」出事，男友目擊，附近遊隼繁殖禁攀岩。記者游明煌／翻攝