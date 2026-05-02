工程車翻落大鹿林道東線深邊坡 駕駛骨折、越籍移工命危

一輛工程車今天中午於苗栗縣泰安鄉大鹿林道東線一帶不慎翻覆至深邊坡，新竹縣消防局獲報趕抵，車上43歲蕭姓台籍駕駛腿部骨折，另名40歲越南籍移工受困較久一度命危，經消防員搶救，到院時恢復呼吸心跳，車禍原因及細節仍待調查釐清。

新竹縣消防局今天上午10點46分接獲報案，指大鹿林道9東線一帶有卡車翻覆，立即派遣五峰、花園及竹東分隊5車11人趕往現場，發現一輛工程車不明原因翻落約50至60公尺深邊坡，現場共有2名傷者，其中駕駛蕭男已脫困，副駕駛越南籍移工則受困車內。救援人員立即展開人命搜救與脫困作業，並同步進行傷患評估與緊急處置。

這起事故造成蕭男腿部骨折，越南籍移工大腿、髖關節骨折，一度失去生命跡象，經消防人員搶救後送醫，到院時恢復自主呼吸心跳，目前仍在醫院搶救。

新竹縣消防局表示，山區道路多彎且坡度陡峭，加上工程車重心較高，一旦失控容易發生翻覆並墜落邊坡，增加救援困難度，提醒駕駛人行經山區道路時，務必減速慢行，並隨時注意路況與車輛狀態，以降低事故風險。

新竹縣消防局今天上午10點46分接獲報案，指大鹿林道9東線一帶有卡車翻覆，立刻展開救援。圖／新竹縣消防局提供