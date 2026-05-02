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貢寮龍洞攀岩場意外…女礬岩墜10米崖搶救不治 檢警釐清死因

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影／貢寮龍洞攀岩場意外…女礬岩墜10米崖搶救不治 檢警釐清死因

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市貢寮區龍洞攀岩場今天中午時，44歲蔡女地攀岩時不慎墜落邊坡約10公尺高度深崖，消防局救護人員抬救到礁岩後發現沒有呼吸、心跳，空勤總隊直升機緊急吊掛送醫搶救，經轉送基隆長庚醫院救治，下午3時宣告死亡，警方報請檢方相驗釐清死因。

消防局獲報，蔡女攀岩時11時59分時，不慎墜落邊坡，消防人員到達現場時，發現高度約有3層樓高10公尺左右，現場地勢相當崎嶇難行，救護人員安全著裝後，克服地形約1小時才到達現場，於12時50分許接觸患者，瑞芳警分局、海巡人員也都到場協助。

救援人員經檢視當事人頭部受傷，疑摔落時重擊地面，現場無意識已呈OHCA（沒有呼吸、心跳），下午1時55分送往龍洞灣海洋公園後，交由救護車送往澳底醫療救護中心，後來轉送基隆長庚醫院救治，下午3時宣告死亡。

瑞芳警分局已報請檢方相驗釐清死因，將了解攀爬的過程，及訪查同行人員，了解案發過程。據調查，蔡女今天是和男友及友人一行多人到現場，都有安全配備，墜落原因及過程還待釐清。

龍洞攀岩場是東北角知名天然攀岩場域，山勢陡峭，緊臨美麗海岸，獨特的四稜砂岩自然景觀，很受挑戰攀岩者喜受，岩岸從和美國小至西靈巖寺有不同難度和地形，攀登路線和危險程度都不同，必須有足夠安全設備及經驗、技術，減少發生意外的機會。

礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝

礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝

礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝
礬岩女貢寮區龍洞攀岩場墜10米崖搶救亡，檢警釐清死因。記者游明煌／翻攝

貢寮 瑞芳 基隆

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