民眾騎腳踏車闖入阿里山林鐵 疑為玩熱門手遊「皮克敏」恐挨罰5萬

嘉義阿里山林業鐵路昨天遭民眾闖入，疑似為了遊玩近期熱門手機遊戲「皮克敏」，騎腳踏車進入軌道區域，有民眾將畫面放上網路，引發網友熱議及指責。林鐵及文資處表示，民眾入侵鐵軌影響施工作業及人車安全，將函請警方依違反鐵路法查處，最高可處5萬元罰鍰。

林鐵及文資處表示，光纖建置工程廠商5月1日晚間7點44分進行夜間施工時，在水社寮至交力坪段約37.4公里處，發現有民眾騎腳踏車進入軌道區域，已經影響施工作業及人車安全，依據鐵路法第70條規定，騎腳踏車進入軌道區域，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

林鐵及文資處指出，阿里山林鐵除定期列車外，仍有不定期之工程列車、工作台車及測試列車行駛於路線上，籲請民眾遵守規定，以維自身及行車安全，有關民眾疑似為了玩手機遊戲，違規騎腳踏車闖入鐵軌，現場人員當下立即關切並通報處理，後續將函請警方查處。

阿里山林業鐵路昨天遭腳踏車闖入，男子疑為玩「皮克敏」恐挨罰5萬。圖／林鐵及文資處提供