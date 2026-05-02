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錢包放外送箱遭竊！台中男騎樓翻機車竊現金逾萬 警揪出法辦
台中有民眾將錢包放在機車外送箱內，並將車輛停放騎樓，日前凌晨卻遭劉姓男子翻搜竊走錢包內現金逾萬元，警方調閱監視器畫面查出他涉案，全案警詢後將依竊盜罪嫌送辦。
有網友昨天在社群平台Threads發文表示，他4月30日凌晨外出購物後，將錢包放在外送箱內，並將機車停放在台中北區路旁騎樓下，事後卻發現錢包內現金遭竊，呼籲民眾離開機車前，應檢查一下車內財物。
台中市警察局第二分局今天表示，警方4月30日晚間6時10分接獲民眾報案，停放於北區漢口路四段一帶的機車外送箱內現金新台幣1萬1000元遭竊，警方獲報後立即展開調查。
警方調閱監視器影像後，查出案發時63歲劉男在騎樓處，逐一翻看停放機車的車內置物箱，並將案發機車後方外送箱內錢包現金竊走；警方已通知劉男到案說明，全案警詢後將依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。
警方提醒，機車外送箱多為可輕易開啟的置物空間，切勿存放現金或貴重物，警方也將持續加強巡邏及查緝作為，維護民眾財產安全。
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